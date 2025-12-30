Burkina Faso: Reconquête du territoire national - Le gouvernement salue les efforts des combattants dans le Goulmou

Une délégation gouvernementale, composée des ministres chargés de l'Enseignement supérieur, Pr Adjima Thiombiano, des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, et des Mines, Yacouba Zabré Gouba, s'est rendue, hier lundi 29 décembre 2025, dans le Goulmou, pour traduire la reconnaissance du gouvernement aux Forces combattantes, activement engagées dans la reconquête du territoire national.

Le gouvernement burkinabè doit une fière chandelle aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu'aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), engagés sur les différents théâtres des opérations.

A l'orée du nouvel an, une délégation ministérielle a été dépêchée, hier lundi 29 décembre 2025, dans la région du Goulmou, afin de leur exprimer la gratitude du peuple burkinabè pour les sacrifices consentis.

Conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Adjima Thiombiano, la mission comprenait le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, et celui des Mines, Yacouba Zabré Gouba.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle s'est rendue au 64e Régiment interarmes de Fada N'Gourma, puis dans un détachement avant de visiter un poste de sécurisation avancé. D'une étape à l'autre, elle était porteuse d'un message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Un message de reconnaissance et d'encouragement qui magnifie la bravoure, la résilience et le professionnalisme des hommes engagés pour la reconquête du territoire national. « Nous avons été mandatés par le président du Faso et l'ensemble du gouvernement pour féliciter les Forces combattantes et leur témoigner toute la reconnaissance de la Nation. Grâce à cet engagement, le Burkina Faso tient debout et avance », a déclaré le Pr Adjima Thiombiano.

Tout en saluant les efforts déjà fournis, il a appelé à un sursaut collectif pour venir à bout de la menace terroriste, insistant sur la nécessité d'une cohésion sociale renforcée entre Forces combattantes et populations civiles, ainsi qu'au sein même des unités.

« Un geste qui galvanise » A quelques jours de l'année 2026, le ministre Thiombiano a également formulé des vœux à l'endroit des FDS et des VDP, souhaitant que la nouvelle année soit celle de la consécration de la victoire tant attendue.

« L'histoire retiendra que c'est grâce à vous que des localités ont été libérées et que toute la région de l'Est et le Burkina Faso sont restés debout », a-t-il ajouté. Par ailleurs, il les a rassurés de l'engagement du gouvernement à renforcer l'appui en ressources humaines, matérielles et financières.

Prenant la parole, le commandant de la 6e région militaire, le chef de bataillon Boubacar Dadijan, a exprimé sa satisfaction et sa fierté suite à cette visite. Pour lui, ce geste du gouvernement honore et motive davantage les forces déployées sur le terrain. « Ces messages d'encouragement nous galvanisent pour l'année 2026. Ils renforcent notre détermination pour la reconquête du territoire national », a-t-il souligné.

Au terme de la visite, la délégation gouvernementale s'est rendue au chevet des blessés de guerre. Elle leur a traduit la compassion et la solidarité du gouvernement, avant de leur souhaiter un prompt rétablissement et un retour rapide au sein de leurs familles et de leurs unités.