Gabon: Crise à Télé Africa - Les agents interpellent le Président de la République

Dans une lettre urgente adressée au chef de l'État, le Collectif des Agents de TéléAfrica alerte sur le risque d'une dangereuse escalade de la crise sociale qui paralyse depuis près de deux ans la première chaîne de télévision privée du Gabon.

Les salariés, privés de salaire depuis 17 à 18 mois, avertissent que des « communicateurs expérimentés, poussés à bout, peuvent amplifier ce conflit bien au-delà de nos frontières » et craignent que cette situation ne soit instrumentalisée pour déstabiliser le mandat présidentiel.

Une détresse prolongée

La situation des employés de Télé Africa est en effet catastrophique. Depuis janvier 2024, la plupart n'ont perçu aucun salaire, accumulant jusqu'à 18 mois d'arriérés de paiement. Privés de contrat formel, de couverture CNSS et de tout plan social, ils travaillent « au noir » dans des locaux à l'abandon. Placée sous la tutelle d'un syndic judiciaire depuis septembre 2023, la chaîne, autrefois fleuron du paysage médiatique, est aujourd'hui à l'« écran noir ».

Les actions entreprises par le collectif « Unis pour nos droits » - assemblées générales, courriers aux autorités, sit-in devant le domicile de la présidente du conseil d'administration Pascaline Bongo Ondimba - sont restées sans réponse. Une rencontre avec le ministre de la Communication, Laurence Ndong, n'a abouti à aucune solution concrète, le statut de la chaîne étant jugé « ambigu ».

Une lettre à haute teneur politique

C'est dans ce contexte que les agents ont décidé de s'adresser directement au Président de la République. Leur missive, dont Gabon Review a obtenu copie, avance plusieurs arguments percutants.

Ils rappellent d'abord la « connaissance unique » du chef de l'État sur ce dossier, en tant que « proche collaborateur des présidents Omar et Ali Bongo Ondimba », ce qui le désigne comme « la personne la mieux placée pour le régler définitivement ».

Le collectif met ensuite en garde contre les conséquences politiques de l'inaction. « Nous craignons que certains laissent ce problème s'envenimer dans le but précis d'affaiblir votre autorité et de déstabiliser votre mandat », peut-on lire. Régler la crise serait donc un « triple signal fort » : une justice rendue aux salariés, une démonstration de volonté d'apaisement et une « privation de tout prétexte à vos adversaires ».

L'ultime recours

Les agents ont déjà saisi la Haute Autorité de la Communication (HAC) et le ministère de la Communication, qui ont promis un suivi rigoureux. Mais face au silence persistant de la direction, ils estiment que seule l'intervention directe du chef de l'État peut débloquer la situation.

« Le temps presse. Votre intervention directe et ferme est la clé », insiste la lettre. Les salariés, épuisés, décrivent une précarité extrême : « Nous avons des collègues qui sont morts sans soutien, d'autres qui ont été chassés de leur maison ».

Une attente anxieuse

Alors que la chaîne reste silencieuse et que les familles des agents s'enfoncent dans la détresse, l'appel au Président apparaît comme un dernier recours. Les salariés espèrent que leur avertissement sur les risques d'instabilité sera entendu et que le dossier, qui traîne depuis trop longtemps, trouvera enfin une issue.

« Dans l'attente de votre action », conclut la lettre, le Collectif des Agents de Télé Africa marque son « respect » mais aussi son impatience. La balle est désormais dans le camp du chef de l'État.