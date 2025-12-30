Tunis — La température moyenne (25 stations) au cours de l'automne 2025 a été supérieure à la normale (1991-2020), avec une anomalie de +0,5 °c. Cette saison est plus chaude que la moyenne de référence mais elle demeure nettement moins chaude que les automnes des années précédentes, qui se sont distingués par des anomalies thermiques particulièrement élevées, a fait savoir l'Institut National de la Météorologie (INM), dans son bulletin climatique saisonnier, publié mardi.

Il est à rappeler que l'automne 2023 se classe au premier rang des automnes les plus chauds, avec une anomalie de +2 °c, suivi par l'automne 2022 au deuxième rang (+1,9 °c), puis par l'automne 2024, qui occupe le troisième rang avec une anomalie de +1,8 °c. L'automne 2025 occupe par contre le 14ème rang.

Concernant la pluviométrie, la saison automnale 2025 a été marquée par plusieurs épisodes de fortes pluies, localement intenses, ayant généré des ruissellements importants et des inondations locales en particulier dans les zones les plus exposées aux précipitations. Ces épisodes ont été plus fréquents et intenses dans le nord et le nord ouest, tandis que le centre et le sud ont enregistré des précipitations moins importantes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par conséquent, la saison a été caractérisée par un déficit pluviométrique généralisé, estimé à environ 30% dans les régions du nord et atteignant près de 60 % dans les régions du centre et du sud du pays.

Épisodes de chaleur tardifs

L'automne 2025 a été marqué par des épisodes de chaleur tardifs, principalement durant la première et la deuxième décade de septembre et avec plusieurs dépassements du seuil de 40 °c observés sur l'ensemble du territoire.

Le sud du pays a été la région la plus affectée, concentrant le plus grand nombre de jours très chauds (Tmax ≥ 40 °c), tandis que le nord et le centre ont connu des épisodes plus limités.

Les températures maximales les plus élevées ont atteint jusqu'à 43,8 °C à Matmata et 43,7 °C à Gabès. Quelques stations (notamment Zaghouan, Enfidha, Kairouan et Monastir) ont aussi enregistré des températures maximales proches ou supérieures à 38°c et 39 °c vers la fin du mois d'octobre, confirmant le caractère tardif de ces épisodes.

Ces conditions ont contribué à des températures saisonnières supérieures aux normales, sans atteindre les niveaux exceptionnels observés lors des automnes exceptionnellement chauds des années précédentes.

Chutes de neige au nord-ouest de la Tunisie

Au cours du mois de novembre 2025, des chutes de neige ont été observées dans les zones montagneuses du nord-ouest de la Tunisie, en particulier sur les hauteurs d'Ain Draham, Ghardimaou, El Ghra, Ain Sultan et El Faija. Le premier épisode neigeux a été enregistré autour du 22 novembre, suivi d'un nouvel épisode significatif vers le 26 novembre.

Pluie intenses au nord et nord ouest de la Tunisie

La saison automnale 2025 a été marquée par plusieurs épisodes de pluies fortes et localement intenses en Tunisie. L'analyse des cumuls journaliers de précipitations montre une concentration des épisodes les plus significatifs dans le nord et nord ouest, avec des cumuls supérieurs à 30 mm/24 h.

Le centre et le sud ont présenté des précipitations plus irrégulières mais parfois significatives. Les cumuls journaliers de précipitations élevés ont été observés notamment à Tabarka (27 septembre (45 mm), 2 novembre (33,4 mm), 21 novembre (72 mm), 22 novembre (42,2 mm), 26 novembre (46,2 mm), 27 novembre (38 mm), 28 novembre (34 mm)), Béja : (18 octobre (31,7 mm)), Bizerte (21 novembre (39mm)), Sidi Bouzid (19 octobre (33,7 mm)), Djerba (20 novembre (27,4 mm, épisode modéré mais notable)).