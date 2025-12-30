Sénégal: Baisse des tarifs de l'électricité - De nouveaux prix en vigueur à partir du 1er janvier 2026

À la suite de la décision du Gouvernement de réduire les tarifs de l'électricité pour certaines catégories d'usagers, la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE) a approuvé de nouvelles grilles tarifaires qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Ces décisions concernent la Senelec ainsi que plusieurs concessionnaires chargés de l'électrification rurale.

Les opérateurs concernés sont la Senelec, la société COMASEL SA (concessions de Dagana-Podor-Saint-Louis et Louga-Linguère-Kébémer), ERA (concession Kaffrine-Tambacounda-Kédougou) et SCL Energie Solutions (concession de Mbour).

Selon la CRSE, ces nouvelles grilles consacrent une baisse de 10 % sur le tarif de la première tranche pour les clients domestiques petite puissance (DPP) et les professionnels petite puissance (PPP) de la Senelec.

Cette réduction est également appliquée aux clients domestiques des concessionnaires d'électrification rurale, dans le cadre d'une politique d'harmonisation des tarifs sur l'ensemble du territoire.

Concrètement, pour les clients de la Senelec, aussi bien en prépaiement (Woyofal) qu'en post-paiement, le tarif de la première tranche pour les ménages passe de 91,17 FCFA à 82,00 FCFA le kilowattheure (kWh). Du côté des professionnels petite puissance, le prix de la première tranche est ramené de 163,81 FCFA à 147,43 FCFA le kWh. Les autres catégories tarifaires restent inchangées.

Pour les concessionnaires d'électrification rurale, le tarif harmonisé des clients domestiques est également fixé à 82,00 FCFA/kWh, contre 91,17 FCFA auparavant. En revanche, les tarifs applicables aux clients professionnels dans ces zones rurales ne connaissent aucune modification.

Cette baisse tarifaire vise à alléger la facture d'électricité des ménages et de certaines petites activités professionnelles, tout en renforçant l'équité entre zones urbaines et rurales. Elle s'inscrit dans la volonté des autorités de rendre l'accès à l'électricité plus abordable et de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs à partir de 2026: