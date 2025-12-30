Ile Maurice: Les travaux à Grand-Bassin réalisés à 75 %

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, s'est rendu à Grand-Bassin, le mardi 23 décembre, afin d'évaluer l'avancement des travaux de rénovation entrepris en prévision du pèlerinage du Maha Shivratri 2026. Ce projet, estimé à Rs 25 millions, vise à améliorer la sécurité et l'accessibilité du site tout en répondant aux besoins de la communauté religieuse.

Parmi les travaux déjà réalisés figure l'installation d'un nouveau système de drainage destiné à évacuer l'excès d'eau en cas d'inondations. Cette mesure permet de réduire les risques pour les pèlerins et de protéger les infrastructures entourant le lac. Les entrepreneurs ont également procédé à l'amélioration et au réaménagement d'une plateforme existante, à la demande de la Sanatan Dharma Temples Federation, afin de faciliter la circulation et l'utilisation des espaces lors des grands rassemblements.

Quatre nouvelles plateformes de prière, situées à proximité du lac, sont actuellement en phase d'achèvement. Elles offriront des espaces dédiés aux prêtres et aux fidèles, contribuant ainsi à désengorger le site pendant les cérémonies.

Le ministre a indiqué que le projet, lancé il y a six mois, est aujourd'hui réalisé à environ 75 %. Il a assuré que les travaux restants seront achevés bien avant la célébration du Maha Shivratri, prévue le dimanche 15 février 2026, afin que les préparatifs et les activités communautaires puissent se dérouler sans perturbation.

D'autres améliorations sont également prévues, notamment le resurfaçage des routes empruntées par les pèlerins, l'installation de toilettes mobiles et la rénovation des sanitaires existants à Grand-Bassin. Ces mesures visent à améliorer l'accès, renforcer l'hygiène et accroître le confort des visiteurs lors de ce grand rassemblement religieux.