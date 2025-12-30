Sénégal: Finances publiques - Les recettes internes du pays affichent une solide performance en 2025

Malgré un contexte économique mondial incertain, le Sénégal enregistre une nette progression de ses recettes internes. La seconde loi de finances rectificative (LFR2) révèle une dynamique de mobilisation des ressources jugée remarquable par les autorités.

Les finances publiques sénégalaises montrent des signes de robustesse. Selon le projet de seconde loi de finances rectificative (LFR2) pour l'année 2025, déposé par le gouvernement, les recettes internes fiscales et non fiscales devraient atteindre 4 361,1 milliards de FCFA. Ce montant représente une hausse significative de 484 milliards de FCFA par rapport à l'exercice 2024.

Dans son exposé des motifs, le gouvernement souligne que « ce niveau de performance dans le recouvrement témoigne des efforts soutenus des régies en matière de mobilisation des ressources, dans un contexte marqué par plusieurs contraintes ».

Une appréciation d'autant plus notable que cette progression de 12,5 % intervient après une révision à la baisse de 21,2 milliards de FCFA des prévisions initiales de la première loi de finances rectificative (LFR1), due principalement à un ajustement des recettes non fiscales.

L'un des faits marquants mis en avant par la LFR2 est le taux de réalisation des objectifs de recouvrement, qui atteint 99,5 % de la cible fixée dans la LFR1. Un niveau rarement observé, traduisant à la fois la fiabilité des prévisions budgétaires et l'efficacité des mécanismes de collecte.

Dans le détail, les recettes fiscales s'élèvent à 4 102,3 milliards de FCFA, en légère hausse de 2,7 milliards par rapport à la LFR1. Le ministère des Finances évoque à ce sujet une « résilience de la mobilisation fiscale », contrastant avec les difficultés observées sur d'autres sources de financement.

Les impôts sur les revenus, bénéfices et gains en capital progressent de 0,47 %, pour atteindre 572,9 milliards de FCFA. Les impôts sur les salaires versés se maintiennent à un niveau stable de 842,5 milliards de FCFA, reflet de la relative solidité du marché de l'emploi formel.

De leur côté, les impôts indirects demeurent stables à 2 634,9 milliards de FCFA, dont 1 912,5 milliards issus des impôts et taxes intérieurs sur les biens et services, et 503,5 milliards provenant des droits et taxes à l'importation.

Autre signal positif : les recettes internes représentent désormais 96,25 % des ressources totales du budget général, contre 93,9 % dans la LFR1. Une évolution qui renforce l'autonomie financière de l'État. « Malgré la légère révision à la baisse en 2025, la trajectoire de recouvrement demeure satisfaisante », assure le gouvernement.

Dans un environnement économique encore fragile, ces performances budgétaires confirment la capacité du Sénégal à consolider ses ressources internes et à renforcer la soutenabilité de ses finances publiques.