Sénégal: Réforme de la décentralisation - Ousmane Sonko installe le Comité de pilotage des pôles territoires

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a procédé ce mardi à l'installation officielle du Comité de pilotage chargé de finaliser les projets de réforme de la décentralisation et des pôles territoires, une étape clé dans la nouvelle gouvernance territoriale portée par le Gouvernement.

Placée sous l'autorité directe du chef du Gouvernement, cette instance stratégique illustre la transversalité des enjeux liés à l'aménagement et au développement territorial. Elle traduit également la volonté des autorités de faire des pôles territoires un véritable levier de transformation systémique, capable de renforcer l'efficacité de l'action publique au niveau local.

Le Comité de pilotage a pour mission principale d'assurer le cadrage stratégique global du processus de réforme. À ce titre, il est chargé de valider les grandes orientations, les plans d'action ainsi que les documents de politique publique relatifs à la décentralisation et à l'organisation des pôles territoires.

En outre, l'organe jouera un rôle d'arbitrage sur les questions interministérielles, avec pour objectif de lever les blocages structurels susceptibles de freiner la mise en oeuvre des réformes. Il devra également examiner et valider les propositions finales issues des travaux du comité technique, garantissant ainsi la cohérence et la faisabilité des mesures envisagées.

À travers cette initiative, le Gouvernement réaffirme son ambition de moderniser la gouvernance territoriale et de renforcer le développement équilibré des territoires, en plaçant la décentralisation au cœur de sa stratégie de transformation de l'État.