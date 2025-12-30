Sénégal: Commune de Kafountine - Le village de Niomoune étrenne son premier centre secondaire d'état civil

Le village insulaire de Niomoune a vécu, le 27 décembre 2025, un moment historique à l'occasion de son congrès annuel. Cette rencontre communautaire, marquée par une mobilisation exceptionnelle des fils et filles du terroir, a servi de cadre à un événement majeur pour la commune de Kafountine : la réception officielle du tout premier centre secondaire d'état civil de Niomoune.

Par leur forte présence, les populations ont voulu envoyer un signal fort, à la hauteur des enjeux de développement et de modernisation administrative auxquels fait face cette zone insulaire. C'est dans ce contexte que le maire de Kafountine, David Diatta, a procédé à la remise officielle de l'infrastructure, concrétisant ainsi un rêve longtemps nourri par les habitants.

L'ouverture de ce centre secondaire d'état civil constitue une première historique pour Niomoune et les îles environnantes. Elle a été largement saluée par les populations, notamment les anciens, qui n'ont pas manqué de magnifier l'engagement et la vision du maire, à travers un geste à forte portée sociale et administrative.

Désormais, le centre prendra en charge les besoins administratifs des villages de Niomoune, Hitou, Harer et Diogué. Sa mise en service répond à une vieille doléance des populations, longtemps confrontées aux difficultés d'accès aux services d'état civil.

Entièrement équipé en matériel et en machines adéquats, le centre bénéficiera également de l'appui d'un officier d'état civil détaché, chargé d'assurer la formation du personnel local et de garantir son bon fonctionnement.

Jusqu'ici, les populations insulaires devaient parcourir de longues distances pour obtenir un simple extrait de naissance ou d'autres documents administratifs. Le trajet Niomoune-Kafountine représentait souvent un coût supérieur à 10 000 francs CFA, un fardeau financier important pour de nombreuses familles.

Avec la mise en place de ce centre secondaire d'état civil, un véritable soulagement s'installe dans les îles. Cette réalisation marque une étape décisive dans l'amélioration de l'accès aux services publics en milieu insulaire et constitue un pas significatif vers une administration de proximité, plus équitable et plus accessible.