Ile Maurice: La collecte des déchets renforcée pendant les fêtes

Face à l'augmentation de l'activité commerciale et à la présence accrue de marchands ambulants durant la période festive, les municipalités du pays ont mis en place des mesures spécifiques afin de maintenir la propreté des villes. Les équipes de nettoyage sont renforcées et la fréquence des collectes augmentée pour mieux gérer l'accumulation des déchets.

Nettoyage de nuit

À Beau-Bassin-Rose-Hill, la mairesse, Gabriella Batour, indique que le centre-ville de Rose-Hill est desservi par une entreprise privée chargée de la collecte des ordures trois fois par jour. Une attention particulière est également portée aux opérations de nettoyage en soirée, notamment en raison de l'activité nocturne liée au late night shopping.

«Des efforts supplémentaires sont déployés durant cette période. Les équipes prolongent leur travail jusqu'à une heure tardive afin de s'assurer qu'au lever du jour, les rues soient propres et accueillantes», précise-t-elle.

Respect des horaires de dépôt

À Port-Louis, le lord-maire, Aslam Hossenally, souligne que des dispositions ont été prises pour que le ramassage des ordures s'effectue après le late night shopping. Dans le centre-ville, la collecte est assurée deux fois par jour, tandis qu'en dehors du centre, elle se fait trois fois par semaine. Il appelle les commerçants et opérateurs économiques à déposer leurs déchets entre 17 et 18 heures afin de faciliter le travail des équipes. «Les camions passent tôt le matin et de nouveau dans l'après-midi. Le respect des horaires est essentiel pour maintenir la ville propre», insiste-t-il.

À Vacoas-Phoenix, le maire, Sunjeevsingh Dindyal, affirme que le service de collecte fonctionne normalement, malgré l'augmentation attendue des volumes de déchets. Des dispositions ont été prises pour garantir l'efficacité des camions, et les éboueurs assureront le service jusqu'au 15 janvier, sans congés. Le ramassage des bulky waste a toutefois été temporairement suspendu afin de concentrer les ressources sur les ordures ménagères.

Collecte interne et recyclage

À Quatre-Bornes, le maire, Bryan Ruddy Kennoo, précise que la collecte des déchets est assurée entièrement en interne. Les équipes sont organisées et équipées pour faire face à la hausse de la charge de travail durant les fêtes. Il annonce également un partenariat avec l'entreprise WeCycle Ltd pour l'installation prochaine d'un bac dédié au recyclage du carton près de l'ancien site du restaurant Happy Valley. Cette initiative vise à réduire le volume des déchets et à promouvoir le recyclage, sans coût pour la municipalité, l'entreprise fournissant les bacs et assurant la collecte.

Renforts à Curepipe

À Curepipe, le maire, Dhaneshwar Bissonauth, annonce que des camions supplémentaires seront loués pour une période de trois mois afin de renforcer la collecte des déchets durant les fêtes. La main-d'oeuvre restera assurée par les employés municipaux.

Il appelle également les habitants à éviter de déposer des objets encombrants sur la voie publique, ceux-ci devant être collectés ultérieurement selon un calendrier établi par la mairie. La municipalité recommande par ailleurs l'utilisation de sacs solides, bien fermés, et le respect des points et horaires de collecte afin de limiter la dispersion des déchets. En respectant ces consignes, les habitants contribueront à maintenir la propreté des villes, à faciliter le travail des équipes municipales et à préserver la qualité de vie durant la période festive.