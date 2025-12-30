Sénégal: Lutte contre les inondations - Le pays valide son Plan national d'Adaptation

Le Sénégal franchit une étape majeure dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE), en collaboration avec le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA), a procédé ce mardi 30 décembre à la validation politique du Plan national d'Adaptation (PNA) pour le secteur des inondations, à l'issue d'un atelier organisé à Dakar, avec l'appui du NAP Global Network.

La cérémonie officielle a été présidée par M. Babacar Gueye, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, aux côtés de M. Baboucar Nboundor Ndour, Secrétaire général du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Elle a réuni de nombreux acteurs institutionnels et partenaires, notamment des représentants du Comité national sur les changements climatiques (COMNACC), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), des services techniques de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Ce plan stratégique vise à renforcer durablement la résilience des populations face aux inondations, dans un contexte marqué par l'intensification des événements pluviométriques extrêmes liés au changement climatique.

Élaboré dans le cadre du processus des Plans nationaux d'Adaptation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le PNA Inondations marque un tournant en faisant évoluer la gestion des risques d'une approche essentiellement réactive vers une démarche anticipative, intégrée et fondée sur la prévention.

Issu d'un processus participatif engagé depuis 2015, le PNA repose sur trois piliers fondamentaux : l'anticipation par la production et l'utilisation de la connaissance, la coordination renforcée des acteurs et le développement d'une véritable culture du risque au sein des populations et des institutions.

Il constitue désormais un cadre de référence pour l'intégration de l'adaptation climatique dans les politiques publiques, la planification sectorielle et l'aménagement du territoire.

La validation politique de ce document stratégique ouvre la voie à sa mise en œuvre opérationnelle, notamment à travers le Programme de Renforcement de la Résilience des Populations face aux Inondations au Sénégal (PRRIS).

À travers cette initiative, le METE, avec l'appui du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), du PNUD et du NAP Global Network, réaffirme son engagement en faveur d'une adaptation durable, inclusive et efficace, pour bâtir un Sénégal résilient face aux impacts du changement climatique.