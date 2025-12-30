Maroc: Tenue à Ouled Teima du 8ème Festival du film international

La ville d'Ouled Teima, province de Taroudant, a abrité du 26 au 28 décembre, la 8éme édition du Festival du film international organisé à l'initiative de l'Association "Mountada Dilal pour le théâtre et le cinéma".

Placé sous le thème "Cinéma et Théâtre", cet évènement vise à promouvoir le 7ème art, encourager la créativité et créer un espace de dialogue et d'échange entre les cinéastes et le public, tout en présentant des oeuvres nationales et internationales.

La cérémonie d'ouverture de ce festival a vu la présentation des moments forts de l'édition précédente, du jury et des films en compétition, ainsi que diverses performances artistiques et hommages outre la projection du film "Rêves".

Le festival s'est poursuivi avec des ateliers de formation pour les jeunes et les cinéphiles, notamment un atelier de réalisation animé par le réalisateur omanais Mohammed Al-Kindi, et une master class avec l'acteur Tariq Al-Bukhari, qui est revenu sur son parcours artistique et son expérience d'acteur.

Cette édition a également été marquée par des projections de films en compétition officielle de courts métrages, reflétant une diversité de visions et d'expériences cinématographiques. Par ailleurs, un segment "Cinéma en mouvement" a été organisé en vue de favoriser les échanges entre le cinéma et le public.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Yassine Azdouh, a indiqué que cette édition offrait l'opportunité de mettre en avant la dynamique culturelle et artistique de la ville d'Ouled Teima, soulignant la variété de la programmation avec notamment des projections de films, des ateliers et des débats.

Le programme de cet événement culturel comprenait outre une visite des sites de la région au profit des festivaliers, un symposium intitulé "Cinéma et théâtre", explorant les points de convergence et d'intégration entre ces deux formes artistiques.

Le festival s'est clôturé par un hommage à plusieurs noms du monde des arts, ainsi que l'annonce des films primés.