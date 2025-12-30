Maroc: Ouverture des candidatures pour la 12e édition du Prix national de la lecture

Le Réseau de lecture au Maroc a annoncé l'ouverture des candidatures pour la 12e édition du Prix national de la lecture à titre de l'année 2026.

Cette compétition, qui vise à promouvoir la lecture dans la société, est organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture, en collaboration avec les académies et les directions provinciales du ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, indique un communiqué du Réseau.

Le concours est ouvert aux élèves âgés de 7 à 26 ans, à condition qu'ils n'aient pas remporté le Prix national de la lecture ni d'autre prix de lecture durant les trois dernières années, précise la même source, invitant les candidats souhaitant participer à la compétition à remplir le formulaire d'inscription sur le lien : https://forms.gle/6FaFJBXHdTtVk5ra6

D'après les organisateurs, les lauréats du concours national seront annoncés lors d'une cérémonie qui aura lieu en marge du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), prévu mai prochain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Prix national de la lecture, inscrit dans le cadre du programme "Lecture pour tous", est un rendez-vous annuel qui traduit la continuité de l'engagement en faveur de la lecture et qui vise à enraciner l'acte de lecture au sein de la société marocaine en tant que comportement quotidien et civilisationnel incontournable.

Le Réseau de lecture au Maroc, créé en décembre 2013, vise à promouvoir la lecture comme une habitude quotidienne chez les Marocains, en partant du principe que la lecture est la porte d'entrée principale au monde du savoir, en tant que levier essentiel du développement.