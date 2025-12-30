Afrique: Une exposition d'artisanat d'art célèbre les dialogues du Maroc avec le continent

Une exposition d'artisanat d'art, mettant en lumière l'artisanat marocain et ses profondes affinités africaines, a été inaugurée lundi dans des espaces mythiques de la médina de Fès.

Intitulée "Confluence: gestes et héritages partagés", cette manifestation est organisée à Hri Boutouil, qui accueille l'exposition d'artisanat, et Souk Semmarine, théâtre d'un défilé de caftans valorisant la créativité artisanale marocaine.

Cet événement, initié dans le cadre de la 9ème édition de la Semaine nationale de l'artisanat, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, s'inscrit dans le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations, que plusieurs villes marocaines accueillent, dont Fès.

L'exposition propose un regard sensible sur l'artisanat comme géographie vivante, façonnée par les routes caravanières, les échanges transsahariens et les gestes transmis au fil des siècles, reliant les villes marocaines historiques à de grands centres africains, dans un espace de création et de rencontres au-delà des frontières.

Structuré autour des matières, dont le métal, le cuir, le bois, la terre et le textile, le parcours met en évidence des correspondances de formes, de techniques et de symboles, sans effacer les spécificités régionales, révélant ainsi des héritages partagés et une continuité entre tradition et création contemporaine.

En marge de l'inauguration de l'exposition, en présence du wali de la région de Fès-Meknès, Khalid Aït Taleb, Abderrahim Belkhayat, directeur régional de l'artisanat, a déclaré à la MAP que cette initiative vise à renforcer la valorisation de l'artisanat marocain, à travers des actions de promotion et d'animation, avec la participation d'acteurs de l'artisanat issus de tout le continent.

Il a précisé que ces activités comprennent notamment des expositions installées dans la Fan Zone principale de Fès, ainsi que dans plusieurs espaces emblématiques de la ville, en plus d'un défilé de mode consacré au caftan marocain, coïncidant avec son classement récent comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

De son côté, Moumina El Khayati, commissaire de l'exposition, a relevé que «Confluence» a été pensée pour permettre aux visiteurs, marocains comme étrangers, de retrouver des échos de leurs propres traditions dans les formes, les matières et les symboles de l'artisanat marocain.

Elle a expliqué que l'exposition met en avant, outre le caftan, à travers des créations de stylistes marocaines, des objets du quotidien, des bijoux traditionnels et des instruments de musique, illustrant les résonances culturelles africaines et le dialogue ancien entre pratiques artisanales du continent.

Pour sa part, Moad Kebdâni, représentant de la Maison de l'artisan, a souligné que cette programmation ambitionne de renforcer les liens culturels africains et de faire découvrir aux visiteurs et aux médias internationaux la richesse du patrimoine et des ressources créatives du Royaume.

Il a ajouté que l'exposition comprend également un salon thématique dédié aux matériaux, mettant en valeur des pièces innovantes issues de collaborations entre designers et artisans traditionnels, offrant une vitrine moderne de l'artisanat marocain, ancrée dans la tradition et ouverte sur la création.

Participant à cette manifestation, Driss Sakhi, artisan dinandier, connu à Fès sous le nom de "Aâmi Driss", a exprimé sa fierté de prendre part à un événement organisé dans un monument historique de la médina, symbole du patrimoine de la ville.

Il a affirmé que les pièces exposées sont authentiquement fassies, réalisées entièrement à la main, sans recours aux machines, illustrant la transmission vivante des savoir-faire traditionnels et la place centrale de l'artisanat dans l'identité culturelle de Fès.

Le défilé de caftans, organisé au Souk Semmarine, a offert un moment fort de cette manifestation culturelle en mettant en lumière la capacité d'innovation de l'artisanat vestimentaire marocain, à travers des créations alliant respect de l'habit traditionnel et audace contemporaine.

Les modèles présentés ont révélé la créativité des stylistes marocaines, qui ont su réinterpréter le caftan à travers des coupes, des matières et des broderies renouvelées, tout en préservant l'âme et les codes esthétiques de ce vêtement emblématique du patrimoine national.