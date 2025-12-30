Maroc: Le parc zoologique d'Aïn Sebaâ rouvre ses portes après un vaste réaménagement

Le parc zoologique d'Aïn Sebaâ a rouvert ses portes lundi, à l'issue d'un vaste programme de réaménagement ayant permis de redonner vie à ce site emblématique de Casablanca.

Le nouveau parc marque la renaissance d'un espace historique, désormais repensé pour répondre aux exigences contemporaines en matière de loisirs, d'environnement et de bien-être animal.

La cérémonie d'ouverture de ce projet d'envergure, tenue en présence de la présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, a été marquée par la participation de plusieurs personnalités issues des milieux culturel et éducatif, ainsi que de représentants de la société civile.

S'étendant sur une superficie de 13 hectares, le parc propose une immersion au coeur de la biodiversité à travers trois zones géographiques distinctes, à savoir l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du sud.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chaque espace a été conçu pour reproduire, autant que possible, les habitats naturels des espèces qui y évoluent, offrant aux visiteurs une expérience à la fois éducative et immersive, axée sur la découverte de la faune mondiale.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général du parc zoologique d'Aïn Sebaâ, Mohamed Mgharfaoui, s'est dit fier de la réouverture de ce parc, qui représente, selon lui, un véritable poumon naturel au coeur de la ville de Casablanca.

Il a rappelé l'ampleur des efforts déployés pour redonner vie à ce lieu historique, tout en saluant l'implication des autorités locales et nationales ayant contribué à la concrétisation de ce projet.

M. Mgharfaoui a également mis en avant l'aspect moderne et responsable du nouveau zoo, soulignant que les animaux évoluent désormais dans des espaces adaptés, spécialement conçus pour respecter leurs besoins biologiques et comportementaux.

Le parc abrite plus de 500 animaux répartis sur plus de 75 espèces, a-t-il précisé, ajoutant que cette collection constitue une véritable richesse nationale, qui préserve des espèces menacées d'extinction.

Pour sa part, le curateur général du zoo, Pierre-Marie Beaugé, s'est félicité, dans une déclaration à la presse, de la réouverture de ce parc après presque 100 ans de sa première inauguration, soulignant que ce nouveau site est le fruit de plusieurs années de travaux et d'efforts soutenus, ayant permis d'offrir aux animaux des enclos favorisant leur bien-être et leur expression naturelle.

Le parc prévoit, par ailleurs, de proposer des nouveautés régulières afin que chaque visite soit une découverte, a-t-il ajouté. Pensé comme un véritable espace de vie et de loisirs, le site intègre des restaurants, des aires de jeux, des panneaux pédagogiques ainsi que des dispositifs d'immersion en réalité virtuelle, destinés à enrichir l'expérience des visiteurs de tous âges.

Avec cette réouverture, Casablanca se dote ainsi d'une destination familiale incontournable, conjuguant découverte de la nature, loisirs et sensibilisation écologique. Plus qu'un simple zoo, le parc d'Aïn Sebaâ symbolise la renaissance d'un lieu chargé de mémoire et répond à un besoin croissant d'espaces de respiration, de détente et de nature au coeur de la métropole.

Il est à noter que les travaux de réaménagement ont porté notamment sur l'amélioration des infrastructures, la réorganisation des espaces dédiés aux animaux, ainsi que le relèvement des normes de sécurité et d'hygiène, afin de garantir de meilleures conditions de vie pour les animaux et un meilleur accueil des visiteurs, outre l'aménagement des espaces verts et la modernisation de plusieurs équipements destinés au public.