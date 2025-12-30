Congo-Kinshasa: Validation de la Stratégie nationale de plaidoyer pour la reconnaissance des génocides

La RDC s'est dotée d'une stratégie nationale de plaidoyer pour la reconnaissance des génocides.

Ce document a été validé mardi 30 décembre à Kinshasa, sous la supervision du ministre des Droits humains, Samuel Mbemba.

Autour de la table, les délégués et experts du FONAREV ainsi que ceux de la CIA-VAR ont apporté les dernières retouches avant la validation de ce document stratégique.

Samuel Mbemba a expliqué que cette stratégie permettra à la RDC de mener des actions, tant au niveau national qu'international, afin d'amener les communautés, les institutions et les États à reconnaître les génocides commis en RDC par le Rwanda depuis plus de trois décennies.

Il a rappelé que c'est lors de la 53e réunion du Conseil des ministres, tenue le 25 juillet 2025, que le Président de la République, Félix Tshisekedi, avait instruit le Gouvernement de préparer cette stratégie, laquelle prend aujourd'hui corps.

A l'issue de cette rencontre, le Directeur général du FONAREV, Patrick Fata, a indiqué qu'après plusieurs semaines de travail, le ministère des Droits humains a répondu à l'instruction du Chef de l'État en dotant le pays d'une stratégie nationale en matière de reconnaissance des génocides commis en RDC.

La validation de cette stratégie consacre la volonté politique du Gouvernement congolais d'inscrire la question des génocides au coeur de l'agenda national et international, en vue d'obtenir leur reconnaissance officielle, de renforcer la position diplomatique du pays et d'engager la communauté internationale à assumer ses responsabilités face aux crimes perpétrés sur le territoire congolais.