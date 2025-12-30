Congo-Kinshasa: Environ 850 réfugiés congolais reçoivent une aide humanitaire à Rumonge

Au total, 846 réfugiés congolais hébergés dans le camp de Rumonge, au Burundi, ont reçu une aide humanitaire composée de vivres et produits non-alimentaires. Ce don, offert par des particuliers, constitue une véritable bouée de sauvetage pour ces réfugiés, majoritairement originaires de la ville d'Uvira, selon les bénéficiaires.

Le président des réfugiés congolais du camp de Rumonge, Mapenzi Manyebwa, a exprimé sa gratitude envers ces bienfaiteurs qui leur apportent un soutien essentiel. Il appelle également le gouvernement de la République démocratique du Congo à suivre cet exemple, estimant que les besoins des réfugiés congolais au Burundi restent immenses.

Mapenzi Manyebwa témoigne :

« C'est depuis deux semaines que nous sommes ici à Rumonge, après avoir quitté le territoire et la ville d'Uvira pour certains, le territoire de Fizi et la ville de Baraka pour d'autres. Ici à Rumonge, nous commençons déjà à recevoir quelques assistances issues des associations locales, mais aussi de quelques députés nationaux... »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il cite notamment Justin Bitawira, qui leur a « donné 140 sacs de farine de maïs, 1 740 kg de haricots, 10 bidons d'huile de palme, 100 bâches et des savons ».

La distribution a été effectuée le même jeudi auprès de 846 ménages enregistrés.

« Nous disons merci à ces leaders qui continuent à penser à nos difficultés, car nous vivons dans des conditions tellement difficiles ici à Rumonge », a poursuivi la même source.