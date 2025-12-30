Congo-Kinshasa: Prise en charge médicale gratuite de 148 détenus à la prison centrale de Bunia

Au moins 148 détenus de la prison centrale de Bunia (Ituri) ont bénéficié de consultations et de soins gratuits, grâce à l'équipe médicale du contingent marocain, en collaboration avec l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO.

Ces casques bleus ont également remis un important lot de médicaments essentiels pour la prise en charge de près de deux mille détenus.

Parmi les bénéficiaires figuraient des enfants, des adultes et des femmes. Après les consultations, les pathologies les plus fréquentes diagnostiquées ont été les infections urinaires et gynécologiques chez les femmes, les gastrites chez les enfants, ainsi que des cas de hernie chez les hommes. Deux cas jugés graves ont été référés à l'Hôpital général de référence de Bunia.

Un détenu souffrant de maux de dents a exprimé sa satisfaction après avoir été pris en charge par l'équipe médicale du contingent marocain de la MONUSCO.

De son côté, le directeur de la prison centrale de Bunia, Camille Zonzi, a salué ce geste humanitaire. Il a indiqué que le lot de médicaments remis permettra de soigner environ deux mille détenus pendant une période estimée à deux mois.

Par ailleurs, l'équipe médicale a signalé la présence de nombreux cas de mycoses, liés notamment aux mauvaises conditions d'hygiène et à la promiscuité dans cette maison carcérale.

Elle a profité de l'occasion pour sensibiliser la population pénitentiaire aux bonnes pratiques d'hygiène.