Congo-Kinshasa: La circulation routière perturbée à Matadi en raison d'embouteillages

30 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La circulation routière est fortement perturbée à Matadi, chef-lieu du Kongo-Central, en raison d'embouteillages monstres.

Cette situation affecte également la mobilité des piétons.

Selon des sources locales, ces embouteillages sont principalement causés par l'intensification des déplacements, notamment la circulation accrue des camions poids lourds desservant le port. À cela s'ajoutent l'occupation anarchique de la chaussée par des vendeurs, les arrêts désordonnés des taxis et l'insuffisance de la régulation routière.

Au-delà des difficultés de déplacement, ces embouteillages génèrent un stress permanent chez les habitants, contraints de passer de longues heures immobilisées sous une chaleur accablante. Conséquence : de nombreux employés n'arrivent plus à temps sur leur lieu de travail ou de culte.

Des sources locales soulignent que ces embouteillages dépassent le simple problème de circulation. Ils constituent un véritable défi urbain et affectent la qualité de vie des habitants. Des mesures urgentes s'imposent pour une meilleure gestion du trafic dans la ville.

