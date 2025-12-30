Congo-Kinshasa: Le Collectif 24 plaide pour le vote d'une loi sur la numérisation

30 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Collectif 24 a proposé l'adoption d'une loi sur la numérisation en République démocratique du Congo (RDC).

Le secrétaire exécutif de cette structure, Henri Longedja, a formulé cette proposition le lundi 29 décembre, lors d'une séance de sensibilisation consacrée à la numérisation des archives et des documents administratifs à Kinshasa.

Cette activité visait à souligner l'importance de la mise en ligne des documents officiels afin de faciliter l'accès du public à l'information.

Selon Henri Longedja, plusieurs défis et recommandations ont été identifiés au cours de cette rencontre. Il a notamment cité les contraintes financières, techniques et humaines, qui constituent les principaux obstacles à la numérisation :

« Il y a des besoins techniques, humains, mais aussi financiers. Nous demandons au gouvernement de doter les archives nationales de moyens conséquents pour accomplir ce travail. Comment initier un texte de loi qui pourrait être porté par le gouvernement ou les députés ? », a-t-il souligné.

De son côté, le président des archivistes de la RDC, Jean-Paul Nenga, a insisté sur l'importance de la numérisation des archives :

« Avec la numérisation, l'accessibilité devient facile. Les gens peuvent accéder aux informations depuis différents endroits. »

À l'issue de cet atelier, l'Institut national des archives du Congo a été invité à renforcer sa collaboration avec la société civile pour faire avancer cette mission.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

