Congo-Kinshasa: La jeunesse de Moanda s'inquiète de coupures persistantes d'électricité

30 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La cité pétrolière et côtière de Moanda, dans le Kongo-Central, est plongée dans le noir. La persistance des coupures d'électricité a été au centre d'une réunion d'urgence du Conseil territorial de la jeunesse, tenue ce lundi 29 décembre.

L'objectif de cette rencontre consistait à faire le point sur la poursuite des travaux d'électrification après la dissolution de la commission chargée de gérer les fonds de Moanda issus de l'avenant 9 sur l'exploitation pétrolière et gazière, signé par le président de la République.

La cité de Moanda passe souvent les fêtes de fin d'année sans électricité. Les habitants peinent à conserver les vivres frais, et l'ambiance festive s'en trouve fortement affectée, témoigne Mathieu Kumbu, l'un des jeunes de la cité.

À l'issue de la réunion de ce lundi, le Conseil territorial de la jeunesse a décidé d'effectuer une descente au cabinet du ministre national des Hydrocarbures, à Kinshasa. Il s'agira d'examiner les mesures d'accompagnement prévues après la dissolution de la commission de gestion des fonds de Moanda, à la suite de soupçons de détournement et de mauvaise gestion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif de cette démarche est également de clarifier la manière dont la jeunesse pourra être impliquée dans la poursuite des travaux d'électrification de la cité de Moanda.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.