Congo-Kinshasa: La jeunesse de Moanda s'inquiète de coupures persistantes d'électricité

La cité pétrolière et côtière de Moanda, dans le Kongo-Central, est plongée dans le noir. La persistance des coupures d'électricité a été au centre d'une réunion d'urgence du Conseil territorial de la jeunesse, tenue ce lundi 29 décembre.

L'objectif de cette rencontre consistait à faire le point sur la poursuite des travaux d'électrification après la dissolution de la commission chargée de gérer les fonds de Moanda issus de l'avenant 9 sur l'exploitation pétrolière et gazière, signé par le président de la République.

La cité de Moanda passe souvent les fêtes de fin d'année sans électricité. Les habitants peinent à conserver les vivres frais, et l'ambiance festive s'en trouve fortement affectée, témoigne Mathieu Kumbu, l'un des jeunes de la cité.

À l'issue de la réunion de ce lundi, le Conseil territorial de la jeunesse a décidé d'effectuer une descente au cabinet du ministre national des Hydrocarbures, à Kinshasa. Il s'agira d'examiner les mesures d'accompagnement prévues après la dissolution de la commission de gestion des fonds de Moanda, à la suite de soupçons de détournement et de mauvaise gestion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif de cette démarche est également de clarifier la manière dont la jeunesse pourra être impliquée dans la poursuite des travaux d'électrification de la cité de Moanda.