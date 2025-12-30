Congo-Kinshasa: Kolwezi - Une délégation du ministère des Mines appelle à l'apaisement

La commission du ministère national des Mines, dépêchée lundi 29 décembre à Kolwezi, appelle à l'apaisement à la suite de la tension suscitée par l'arrêté du ministre des Mines relatif à l'exploitation minière artisanale. Cette commission a pour objectif d'apporter des éclaircissements sur cet arrêté qui est au centre d'une controverse.

Le chef de la commission du ministère national des Mines, Franck Fwamba, rassure la population locale. Il précise que l'arrêté du ministre n'interdit pas aux creuseurs artisanaux d'exploiter les minerais et ne suspend pas les coopératives minières.

La mesure concerne uniquement certaines entités de traitement non conformes, déclare Franck Fwamba :

« Ça ne concerne pas nos frères et nos soeurs qui sont dans l'artisanat. L'artisanat n'a pas été interdit, les coopératives n'ont pas été arrêtées. Que cela soit clair : l'arrêté ne le dit pas. Tout le monde doit retenir que la mesure qui a été prise, c'est pour le bien de l'artisanat minier, pour le bien de nos frères et soeurs dans ce secteur légal qui doit être protégé ».

Il réaffirme la volonté du Gouvernement central de réformer le secteur conformément au Code minier.

La commission devrait rencontrer différentes parties du secteur minier à Kolwezi.

La tension reste vive dans la ville et ses environs après la publication de l'arrêté du ministre des Mines portant suspension des activités minières et de commercialisation de toutes les entités de traitement de substances minérales issues de l'exploitation artisanale de la filière cupro-cobaltifère.

Le 25 décembre à Kolwezi, le président provincial du Réseau des négociants miniers du Congo (RENEMICO), Mutra Mutunda, a plaidé pour la levée de cette décision, estimant que l'arrêt brutal des activités des creuseurs affecte des milliers de familles vivant de l'exploitation artisanale et pourrait provoquer des tensions sociales.

Trois jours plutard, deux personnes ont trouvé la mort et de nombreuses autres ont été blessées lors de la grogne des exploitants miniers artisanaux dans cette ville du Lualaba.