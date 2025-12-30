Sénégal: Le Ministère de l'Intérieur honore ses agents et se projette vers 2026

30 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a organisé une cérémonie solennelle de remise de décorations aux différents ordres nationaux en l'honneur de ses agents les plus méritants. Cette rencontre a également servi de cadre à la traditionnelle présentation des voeux à l'orée de la nouvelle année 2026.

Présidant la cérémonie, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a salué l'engagement, le dévouement et le sens du sacrifice des récipiendaires. Il les a exhortés à porter ces distinctions avec fierté et honneur, rappelant qu'elles récompensent des services rendus à la République et un attachement constant aux valeurs de l'État.

Prenant la parole au nom de l'ensemble du personnel, le Secrétaire général du ministère est revenu sur les principales réalisations de l'année 2025. Il a notamment mis en exergue la nouvelle dynamique impulsée par le Ministre dès sa prise de fonction, marquée par des actions concrètes visant à améliorer le cadre de vie des agents ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens.

Malgré son caractère officiel et solennel, la cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale et détendue, traduisant l'esprit de cohésion et de collaboration qui anime désormais le département ministériel. Une note d'optimisme qui augure de nouvelles perspectives pour l'année 2026.

