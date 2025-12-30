Sénégal: Foire internationale de Dakar - Le Pr Daouda Ngom salue l'innovation et la transparence au stand du MESRI

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), le Pr Daouda Ngom, a effectué ce mardi une visite des stands de son département installés à la Foire internationale de Dakar (FIDAK), au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES). Une occasion pour le ministre d'échanger avec les acteurs du secteur et de constater de visu les avancées réalisées en matière d'innovation, de formation et de gouvernance.

Accompagné de responsables et de techniciens du ministère, le Pr Daouda Ngom a parcouru les différents stands représentant l'ensemble des structures rattachées au MESRI. « Je suis venu aujourd'hui visiter les stands au niveau de la foire internationale de Dakar, qui est un lieu d'échange, et j'ai visité le centre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, où j'ai échangé avec les acteurs », a-t-il déclaré.

Le ministre s'est particulièrement félicité de la qualité des innovations présentées, notamment par l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP) de Diamniadio. Des étudiants, dans le cadre de leurs projets de fin d'année, ont exposé des réalisations concrètes telles que des congélateurs et des machines de production d'eau. « Ils nous ont montré qu'ils sont capables d'innover », a souligné le Pr Ngom, saluant le potentiel créatif et technique des apprenants sénégalais.

La visite a également permis de mettre en lumière le rôle stratégique de plusieurs structures du ministère. La Direction de l'enseignement supérieur privé a ainsi été présentée comme un acteur clé en matière d'inspection et de contrôle, tandis que l'Autorité nationale d'assurance qualité (ANAQ-Sup) continue de jouer un rôle central dans le management de la qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. D'autres institutions, à l'image de l'ISBA (Institut Sénégalais Britannique de Langue Anglaise), contribuent également à la formation du capital humain.

Mais le temps fort de la visite, selon le ministre, a été la présentation du SUGOS, le Système de gestion des oeuvres sociales du CROUS de Thies. Cet outil numérique vise à optimiser la gestion des ressources et à renforcer la transparence. « C'est un outil d'une très grande importance, qui permet d'optimiser les ressources, d'être plus transparent dans la gestion et de diminuer les niches de corruption en matière de gestion des oeuvres sociales », a insisté le Pr Daouda Ngom.

Convaincu de son impact, le ministre a annoncé sa volonté de travailler à la généralisation du SUGOS dans l'ensemble des centres des oeuvres sociales universitaires du Sénégal, dans une dynamique de bonne gouvernance et d'amélioration continue des conditions de vie estudiantine.

À travers cette visite, le Pr Daouda Ngom a réaffirmé l'engagement de son département à faire de l'innovation, de la qualité et de la transparence des piliers du développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au Sénégal.