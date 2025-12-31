Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 31 décembre 2025

revue de presse

Guinée : Mamadi Doumbouya élu président sans surprise avec plus de 86% des voix

Deux jours après le vote de dimanche dernier, le verdict des urnes est tombé. La Direction générale des élections (DGE) a publié cette nuit les résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Sans surprise, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, l'emporte largement avec plus de 86%. Abdoulaye Yéro Baldé arrive en deuxième position avec 6%, suivi de Faya Lansana Millimouno qui récolte un peu plus de 2% des suffrages. (Source : Guinée Matin)

CAN 2025 : La liste complète des équipes qualifiées pour les 8es de finale

La liste des 16 sélections ayant validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est désormais établie avant la conclusion des derniers matchs de poules.

C'est la Tanzanie qui s'est adjugé du dernier billet disponible pour les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième. Les Taifa Stars ont profité d'un scénario favorable lors de leur match nul (1-1) contre la Tunisie et de la défaite de l'Ouganda face au Nigeria (1-3) ce mardi 30 décembre. Avec deux points au compteur et une différence de buts de -1, la sélection tanzanienne devance définitivement les Comores (-2) et l'Angola (-1 également). (Source : Foot-africa)

Le Bénin lance ePass, pour renouveler son passeport en ligne

Déployée dans plus de 80 pays depuis octobre dernier, la solution digitale ePass élimine la nécessité de se déplacer en ambassade ou en consulat pour effectuer les démarches.

La République du Bénin franchit une étape majeure dans la digitalisation de ses services consulaires avec le lancement officiel d'ePass, une plateforme développée en collaboration avec Seamfix, spécialiste des solutions d'identité numérique et biométriques pour les institutions africaines.

Cette application mobile permet désormais aux citoyens béninois résidant à l'étranger de renouveler leur passeport international sans avoir à se rendre physiquement dans une représentation diplomatique. (Source : Apanews)

Côte d'Ivoire : Des plages fermées après un déversement de pétrole près de Grand-Bassam

Trois jours après un déversement accidentel de produits pétroliers par un tanker, des équipes travaillent pour nettoyer plusieurs plages, à Grand-Bassam et au large de Vridi. Près de 200 personnes étaient encore mobilisées mardi 30 décembre.

Le nettoyage de la plage est en cours. Près de 200 personnes sont mobilisées sur le terrain, avec des équipes éparpillées tous les 2 kilomètres et ces personnes avancent à la chaîne. Des équipes également présentes sur les lieux ramassent avec des râteaux et des pelles les déchets rejetés par la mer. Il y a aussi des personnes chargées de récupérer dans des sacs ces déchets et des personnes chargées de la collecte. (Source : RFI)

Présidentielle en Centrafrique - L'Union africaine évoque des "élections apaisées", l'opposition dénonce une "mascarade"

Les observateurs de l'Union africaine ont qualifié d'"élections apaisées" le quadruple scrutin organisé dimanche 28 décembre en Centrafrique, où le président sortant Faustin-Archange Touadéra, candidat à un troisième mandat, est donné favori.

Élu une première fois en 2016 puis réélu en 2020 lors d'un scrutin entaché d'accusations de fraude, Faustin-Archange Touadéra est critiqué par l'opposition pour avoir fait adopter en 2023 une nouvelle Constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir. (Source : Africa Radio)

Burkina Faso : Une loi impose aux grandes entreprises de disposer d'un siège sur le territoire national

L'Assemblée législative de transition (ALT) du Burkina Faso a adopté, le lundi 29 décembre 2025, un projet de loi obligeant les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 5 milliards de francs CFA à disposer d'un siège sur le territoire national. Le texte, composé de six chapitres et de quatorze articles, a été voté à l'unanimité par les 68 députés présents.

La séance plénière était présidée par le 4ᵉ vice-président de l'ALT, Daouda Diallo, en présence de la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako, représentant le gouvernement. (Source : Afrik.com)

Fin de la Transition au Gabon : Le Conseil des ministres acte l'entrée dans un nouveau cycle institutionnel

Réuni le 29 décembre 2025 sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a officiellement consacré la fin de la Transition politique ouverte le 30 août 2023. À travers un communiqué dense et structurant, l'Exécutif confirme le rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel et l'installation complète des institutions républicaines, ouvrant ainsi un nouveau cycle institutionnel pour le Gabon.

Une Transition désormais juridiquement close. Le message est clair : la Transition appartient désormais au passé institutionnel du pays. Le Conseil des ministres s'est félicité du retour à la légalité constitutionnelle, matérialisé par une séquence électorale conduite sans rupture ni vacance du pouvoir. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 a constitué l'acte fondateur de cette normalisation, en restaurant la légitimité issue du suffrage universel direct. (Source : GabonMediaTime)

Somalie : Manifestations contre la reconnaissance du Somaliland par Israël

Dans la capitale Mogadiscio, une foule importante s'est rassemblée dans le principal stade du pays lors d'un meeting conduit par des figures religieuses influentes. Les participants ont condamné la décision israélienne et appelé à l'unité nationale face à ce qu'ils considèrent comme une menace contre l'État somalien.

Des manifestations similaires ont été signalées dans plusieurs villes du pays, notamment à Baidoa, dans le sud-ouest, à Guriel et Dhusamareeb, dans le centre, ainsi qu'à Lasanod et Buhoodle, dans le nord-est. Partout, les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la reconnaissance et brandi des drapeaux nationaux. (Source : Africanews)

La Banque Centrale d'Égypte et Afreximbank signent un Protocole d'accord (MoU) portant création d'un programme de banque de l'or

L'Afrique s'engage dans une étape décisive dans la valorisation stratégique de ses ressources minières. La Banque Centrale d'Égypte (CBE) et la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) ont signé, le lundi 29 décembre 2025, au Caire, un protocole d'accord. Ledit protocole porte sur la création d'un programme de banque de l'or, destiné à jeter les bases d'une véritable banque panafricaine de l'or.

Le protocole d'accord a été paraphé par le gouverneur de la Banque Centrale d'Égypte, S.E.M. Hassan Abdalla, et le président d'Afreximbank et de son conseil d'administration, Dr George Elombi, lors d'une cérémonie officielle tenue au siège de la CBE. (Source : Fratmat)

Présidentielle 2026 au Congo : Denis Sassou N'Guesso, candidat naturel du Club 2002-PUR

Le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), Juste Désiré Mondelé, a, dans son message délivré le 28 décembre au 6e congrès du Parti congolais du travail (PCT), déclaré que le président Denis Sassou N'Guesso est le candidat de cette formation politique à l'élection présidentielle de mars 2026. (Source : Adiac-congo )