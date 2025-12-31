Addis Ababa — Le forum des parties prenantes de la Zone franche de Dire Dawa s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Skylight, avec pour objectif d'encourager les investisseurs nationaux et étrangers à exploiter les opportunités de la première zone franche d'Éthiopie, située à Dire Dawa, à 525 km d'Addis-Abeba.

L'Éthiopie franchit une étape majeure dans son ambition d'industrialisation avec l'ouverture de sa toute première Zone franche à Dire Dawa, à 525 km de la capitale. S'étendant sur 150 hectares, ce complexe ultra-moderne est conçu pour attirer les investisseurs dans les secteurs manufacturiers et logistiques, dynamisant ainsi l'économie locale et nationale.

Le site abrite déjà 15 hangars industriels de tailles variées (3 000 m², 5 500 m² et 11 000 m²), 316 appartements répartis dans cinq immeubles résidentiels de type R+4, ainsi que des bâtiments commerciaux et annexes essentiels : guichet unique, bureaux de douane, salles d'exposition, centre commercial, clinique, restaurants et aire de restauration.

Proche du terminal du port sec de Dire Dawa et adjacent à la voie ferrée Addis-Abeba-Djibouti, la zone franche bénéficie d'un emplacement privilégié au cœur de deux grands corridors portuaires, à seulement 348 km du port de Djibouti et 507 km de celui de Berbera.

L'accès à l'aéroport international de Dire Dawa renforce encore son attractivité

Équipée d'infrastructures modernes, la zone bénéficie d'une alimentation électrique dédiée, d'un accès fiable à l'eau, de services bancaires, de systèmes de communication avancés, ainsi que de réseaux d'assainissement, de drainage et de dispositifs de lutte contre l'incendie.

Des hangars d'usine prêts à l'emploi et des terrains viabilisés sont immédiatement disponibles pour les entreprises spécialisées dans le textile, l'habillement, le cuir, l'agro-transformation et d'autres secteurs manufacturiers.

« Cette zone franche est une porte d'entrée idéale pour les investisseurs dans la fabrication, le commerce, la logistique et les services connexes », souligne un responsable local. Elle positionne Dire Dawa comme un nœud clé du commerce régional, favorisant les exportations et la création d'emplois.

Dr Fiseha Yitagesu, chef exécutive de la Corporation pour le développement des parcs industriels, a souligne que lors de ce forum est de rendre la zone commerciale de Dire Dawa opérationnelle, aussi celui-ci a-t-il dit que, tous les marchandises importées en Éthiopie seront moins chères.