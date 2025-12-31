Ethiopie: Addis forme des journalistes et des communicateurs pour promouvoir le tourisme dans la ville

30 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Il est essentiel de former les journalistes, en particulier ceux qui s'intéressent au tourisme urbain, afin qu'ils puissent fournir des informations pertinentes, actualisées et précises sur le tourisme dans la capitale, a déclaré Samson Ayenachew, directeur du développement des destinations à la Commission du tourisme d'Addis-Abeba.

Selon lui, Addis-Abeba possède des monuments, des musées et des parcs, entre autres, qui présentent un immense intérêt pour les touristes. Il a mentionné le parc de l'Unité, le parc Entoto, le parc de l'Amitié, le musée des sciences et le musée national du palais. Ceux-ci font partie des destinations touristiques récemment développées, en plus de celles qui existent déjà dans la ville.

Pour promouvoir ces initiatives, la commission a lancé un programme de renforcement des capacités destiné à 50 journalistes et formateurs en communication issus de divers médias. Ils devraient se spécialiser dans le journalisme touristique urbain et, à leur tour, former d'autres journalistes et communicateurs, a ajouté M. Samson.

La formation porte sur la manière dont les journalistes rendent compte des destinations touristiques et sur leur rôle dans la promotion des différentes destinations touristiques de la ville.

Le directeur a en outre souligné qu'Addis-Abeba est également en train de devenir une ville dynamique grâce au développement de nouvelles infrastructures, en particulier les infrastructures du corridor et les aménagements des berges. Ce sont des attractions supplémentaires pour les touristes.

