Ethiopie: Le pays numérique 2030 renforce encore la compétitivité industrielle au niveau mondial, selon le ministre

Addis Ababa — Digital Ethiopia 2030 renforcera encore la compétitivité de l'Éthiopie au niveau mondial en tant que nation en général et son secteur industriel en particulier, a déclaré le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel.

Rappelons que la stratégie Digital Ethiopia 2030 (DE2030) a été lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed le 20 décembre 2025, avec pour objectif d'exploiter la puissance des technologies numériques au service d'une prospérité inclusive et d'un développement durable.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le ministre a déclaré que la numérisation et l'industrialisation sont indissociables. La numérisation ne peut se développer sans industrialisation, et l'industrie ne peut prospérer sans numérisation, a-t-il déclaré.

Soulignant l'importance cruciale de l'énergie électrique et d'une main-d'œuvre qualifiée pour garantir la numérisation et l'industrialisation, le ministre a ajouté que les conditions financières et politiques jouent également un rôle déterminant dans la mise en place d'un environnement propice à la transformation numérique.

Pour élever l'industrie nationale à un niveau supérieur, la numérisation est essentielle, car la fabrication a besoin d'un marché, d'un système financier fluide et de données appropriées.

Citant l'accessibilité comme l'un des objectifs fondamentaux de Digital 2030, le ministre a ajouté qu'avec une numérisation accessible, les opportunités commerciales peuvent facilement être étendues à tous les domaines.

Ainsi, l'électrification, la connectivité et l'égalité des chances pour tous dans le cadre de Digital 2030 sont essentielles pour que le secteur industriel bénéficie d'un meilleur accès au marché, de plus d'apports et d'une main-d'œuvre qualifiée.

Notant les efforts croissants en matière d'électrification dans le pays, M. Melaku a déclaré que des opportunités commerciales se créaient par conséquent pour les industries. Digital 2030 est donc essentiel pour améliorer la production et la productivité, augmenter les moyens de subsistance des citoyens et renforcer la compétitivité des industries.

De manière générale, le ministre a souligné que cette stratégie permettra d'élever la compétitivité de l'Éthiopie en tant que nation à un niveau supérieur, insistant sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les parties prenantes en assumant leurs responsabilités de manière intégrée afin de concrétiser le programme Digital Ethiopia 2030.

« Après avoir mené à bien le programme Digital Ethiopia 2025, nous pouvons réaliser le programme Digital Ethiopia 2030 en menant des efforts collaboratifs qui garantissent la prospérité de l'Éthiopie. »

Guidée par la stratégie « Digital Ethiopia 2025 », la nation a en effet franchi des étapes importantes et remporté des succès majeurs, notamment des progrès dans les infrastructures publiques numériques, l'expansion des services financiers et la modernisation de l'administration en ligne.

S'appuyant sur les réalisations et les enseignements tirés du programme « Digital Ethiopia 2025 », le programme « Digital Ethiopia 2030 » combine des stratégies ancrées localement et les meilleures pratiques mondiales afin de garantir que la transformation numérique de l'Éthiopie soit inclusive, résiliente et alignée sur l'identité et les valeurs de la nation.