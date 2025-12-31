Ethiopie: La quête d'un accès à la mer - Priorité nationale pour le pays, FM Gedion

Addis Ababa — La quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie est une priorité stratégique qui transcende les affiliations politiques, a déclaré aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, devant la Chambre des représentants du peuple.

Répondant aux questions posées par les membres de la Chambre des représentants du peuple lors de la 6e réunion ordinaire, le ministre a souligné que l'Éthiopie avait réussi à sensibiliser la communauté internationale à ses revendications légitimes en matière d'accès à la mer.

Reconnaissant la dynamique géopolitique complexe de la région, où des nations puissantes rivalisent pour protéger leurs intérêts, il a déclaré que l'Éthiopie s'était engagée dans des efforts diplomatiques conformes à ses intérêts nationaux.

Gedion a en outre souligné le changement d'orientation, qui consiste désormais à ne plus se contenter de sensibiliser à la justification de cette quête, mais à rechercher activement des moyens d'obtenir cet accès.

Le ministère s'efforce de garantir l'accès de l'Éthiopie à la mer, considérant cela comme une priorité stratégique pour la nation, a souligné le ministre. L'amélioration des relations de l'Éthiopie avec la plupart de ses pays voisins favorisera un environnement propice à la réalisation de cet objectif stratégique, a-t-il ajouté.

Gedion a également détaillé les efforts visant à continuer de renforcer les liens avec les pays voisins grâce à des projets d'infrastructure tels que l'électricité et le chemin de fer, entre autres. Le ministre a enfin exhorté tous les Éthiopiens à s'unir pour défendre les intérêts du pays concernant cet agenda crucial, soulignant que la quête d'un accès à la mer n'est pas seulement une question gouvernementale, mais un objectif générationnel qui transcende les affiliations politiques.