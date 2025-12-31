Congo-Kinshasa: Début de l'opération de démolition des boutiques en planches le long de la RN4 à Beni

Le maire de la ville de Beni (Nord-Kivu) a lancé, dimanche 28 décembre, l'opération de démolition des boutiques et kiosques en planches situés le long de la route nationale numéro 4.

Selon l'autorité urbaine, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la ville et de la prévention des incendies. L'opération est menée par les éléments de la Police nationale dans le quartier Boikene.

Colonel Jacob Nyofondo Te Kodale, maire de Beni, a précisé que cette action se poursuivra jusqu'au quartier Mabakanga, dans l'avenue communément appelée « le Tronc », où se trouve un grand nombre de boutiques et kiosques en bois.

La société civile de la commune de Mulekera encourage l'autorité urbaine et les services de l'ordre à aller jusqu'au bout pour redorer l'image de la ville. Cette mesure est saluée par certains habitants, qui estiment que ces kiosques servaient de cachettes où des jeunes consommaient des boissons fortement alcoolisées. D'autres dénonçaient leur insalubrité et le fait qu'ils étaient à l'origine de plusieurs cas d'incendies.