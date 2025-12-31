Congo-Kinshasa: Plus de 20 maisons incendiées à la suite d'un conflit ethnique à Kazumba

Plus de vingt habitations ont été incendiées dans la nuit de dimanche à lundi 29 décembre, au village Bena-Bilala, territoire de Kazumba, dans la province du Kasaï-Central.

Selon des sources locales, les auteurs de ce drame seraient des membres d'une famille du village qui ont voulu venger la mort de leur frère, qu'ils croyaient assassiné. Toutefois, des informations concordantes indiquent que la victime aurait succombé à un excès d'alcool.

Tout est parti du décès de Muyaya Mbombo, âgé d'une quarantaine d'années et habitant le village Bena-Bilala. Sa mort est survenue samedi dernier, à la suite d'une consommation excessive de boissons alcoolisées. Il a été retrouvé sans vie derrière les maisons des habitants du village.

Pensant à un assassinat, sa famille a incendié plus de vingt maisons environnantes. C'est ce que rapporte Jean-Carré Muyaya, coordonnateur de la Nouvelle Société Congolaise dans le territoire de Kazumba.

« Muyaya Mbombo avait commencé sa fête le 25 décembre. Deux jours plus tard, il avait consommé de l'alcool de manière excessive. À la suite de cet excès, il est allé mourir derrière les maisons des habitants du village.

Sa famille a pensé que les habitants de ce quartier l'avaient tué. Ils ont alors incendié plus de vingt maisons en chaume et ont totalement endommagé deux maisons en tôle », a-t-il expliqué.

Pour le moment, le calme est revenu grâce à l'intervention des éléments de la Police nationale. Cependant, de nombreux habitants ont fui leurs domiciles et se réfugient dans la brousse, par crainte de représailles.

Jean-Carré Muyaya appelle les autorités provinciales à renforcer la sécurité dans cette région, marquée par une recrudescence de l'insécurité. Il souhaite également que les auteurs de ces actes répondent de leurs actes devant la justice.