Afrique: CAN Maroc 2025 - Le pays se qualifie en 8es après sa victoire sur le Botswana (3-0)

La RDC a battu le Botswana ce mardi 30 décembre 2025 au Stade Moulay Abdellah de Rabat sur le score de 3-0, en match décisif comptant pour la dernière journée du Groupe D de la CAN Maroc 2025.

Après quelques minutes d'hésitation, les Léopards de la RDC ont affiché leur ambition de terminer premiers de ce groupe D. En trente minutes de jeu, leur suprématie était bien visible, autant qu'ils ont accentué leur pression sur le camp averse : treize tirs congolais contre un seul pour les Botswanais.

Et le premier but est arrivé à la 31eme minute, par Elia Meschack. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est propulsé dans le coin inférieur droit du filet. Kakuta marque le 2e but de la RDC sur penalty, 10 minutes plutard. Et la pause, le score est de deux buts à zéro, en faveur des fauves congolais.

A la reprise, le jeu est toujours dominé par la RDC

C'est ainsi que Kakuta signe son doublé (61'). Après, Mayele marque de l'épaule le quatrième de la RDC. L'arbitre consulte la VAR. But annulé ! Le score final Botswana-RDC (0-3)

Classement du Groupe D:

Sénégal 7 points +6

RDC 7 points +4

Bénin 3 points -3

Botswana 0 point -7

La RDC croisera l'Algérie en 8es de finale

La liste complète des équipes qualifiées en huitièmes de finale de la CAN 2025 :

Égypte

Nigeria

Algérie

Afrique du Sud

Maroc

Mali

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Mozambique

Côte d'Ivoire

RD Congo

Sénégal

Soudan

Tunisie

Tanzanie