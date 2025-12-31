Afrique: CAN Maroc 2025 - Botswana / RDC en Direct de Rabat (0-3)

Le Stade Moulay Abdellah de Rabat abrite en ce moment un match décisif pour la dernière journée du Groupe D, entre la RDC et le Botswana. Ci-dessous, les moments-clés de la rencontre :

G. Kakuta élu l'homme du match Botswana-RDC (0-3)

90'+5 : T. Bongonda tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le tir est stoppé par le gardien botswanais.

88': Le tir de T. Bongonda manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête.

74': Essende remplace Kakuta et C. Pickel cède à N. Sadiki.

Mayele marque de l'epaule le quatrieme de la RDC. L'arbitre consulte la VAR. But annulé

60': Doublé de Kakuta

57' : Double changement : Theo remplace Elia Meschack et Balukwisha prend la place de N. Mbuku

Le gardien botswanais est au sol après un mauvais contact avec un de ses coéquipiers. Un petit arrêt de jeu

Reprise

45'+7: C'est la mi-temps. Botswana-RDC (0-2), Sénégal -Benin (1-0)

41': Kakuta marque le 2e but de la RDC sur penalty

Arrêt de jeu. Meschack et le public réclament un penalty. La main d'un défenseur botswanais a touché le ballon. L'arbitre consulte la VAR Et il accorde le penalty.

31': premier but de la RDC, par Elia Meschack.

30' : treize tirs congolais contre un seul pour les Botswanais.

La RDC accentue sa pression dans le camp du Boswana : six tirs en 15 minutes. mais pas de but

15' :Le tir de C. Pickel manque le but, sortant en haut à droite.

14' : Le tir de C. Pickel manque le but et part juste à droite.

13' : Le tir de G. Kakuta est passé à côté à droite.

3': F. Mayele a tiré depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé.

00': Coup d'envoi