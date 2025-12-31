Congo-Brazzaville: Vie des partis - Denis Sassou N'Guesso et Chantal Kambiwa évoquent l'adhésion du PCT à l'internationale socialiste

30 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

En marge du 6ème Congrès ordinaire du Parti Congolais du Travail (PCT), la coordonnatrice générale de l'internationale socialiste, Chantal Kambiwa, a été reçue par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 30 décembre à Brazzaville, en sa qualité de président du Comité central de cette formation politique.

Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la démarche d'observation pour la finalisation de l'adhésion du PCT à l'internationale socialiste. « Nous avons saisi l'occasion de ce 6ème Congrès ordinaire pour mener la première partie de notre mission dans le processus d'admission du PCT à l'internationale socialiste », a expliqué Chantal Kambiwa très intéressée par le rappel historique fait par le président Denis Sassou N'Guesso sur cette démarche vers l'internationale socialiste.

Par ailleurs, la coordonnatrice générale de l'internationale socialiste a salué l'appel à la candidature du président Denis Sassou N'Guesso à la présidentielle de mars 2026 par les congressistes. « Nous espérons que cette sollicitation sera entérinée », a-t-elle souhaité.

