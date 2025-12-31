En marge du 6ème Congrès ordinaire du Parti Congolais du Travail (PCT), la coordonnatrice générale de l'internationale socialiste, Chantal Kambiwa, a été reçue par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 30 décembre à Brazzaville, en sa qualité de président du Comité central de cette formation politique.

Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la démarche d'observation pour la finalisation de l'adhésion du PCT à l'internationale socialiste. « Nous avons saisi l'occasion de ce 6ème Congrès ordinaire pour mener la première partie de notre mission dans le processus d'admission du PCT à l'internationale socialiste », a expliqué Chantal Kambiwa très intéressée par le rappel historique fait par le président Denis Sassou N'Guesso sur cette démarche vers l'internationale socialiste.

Par ailleurs, la coordonnatrice générale de l'internationale socialiste a salué l'appel à la candidature du président Denis Sassou N'Guesso à la présidentielle de mars 2026 par les congressistes. « Nous espérons que cette sollicitation sera entérinée », a-t-elle souhaité.