Congo-Brazzaville: Négociations climatiques et finance verte - Des jeunes congolais découvrent les opportunités d'emplois

Une cinquantaine de jeunes étudiants, activistes climatiques et militants écologistes viennent de renforcer leurs compétences en négociations climatiques internationales et en finance climatique, afin de défendre avec professionnalisme et expertise les intérêts du Congo sur la scène nationale et internationale.

La 2e édition des ateliers de formation des jeunes congolais sur les négociations climatiques internationales et la Finance climatique organisée le 27 décembre à Brazzaville par la Coalition des associations des jeunes congolais œuvrant pour la protection de l'environnement s'inscrivait dans une dynamique de renforcement durable des capacités de la jeunesse face aux enjeux climatiques mondiaux.

Issus de l'Associations Mwasi-Green, du Mouvement des jeunes écologistes congolais (MJEC), du Réseau des journalistes de l'environnement et pour la promotion des peuples autochtones (RJEPPA), ainsi que d'autres organisations engagées, les participants ont pris une part active à cette formation stratégique.

Initiateur du projet, le président du MJEC, Espanich Motondo, a souligné l'importance de préparer la jeunesse congolaise aux nouveaux métiers émergents dans ce domaine. « Le changement climatique n'est pas seulement une crise environnementale, c'est aussi un secteur d'opportunités.

À travers cet atelier, nous voulons former des jeunes capables de comprendre les mécanismes climatiques internationaux et d'y trouver des débouchés professionnels concrets », a déclaré cet écrivain et négociateur climatique formé par le programme DEAR de la Commission de l'Union européenne.

Pour de nombreux participants, cette formation a été une véritable révélation, car elle leur a permis de découvrir que derrière les politiques climatiques, les négociations internationales et la finance verte, se cachent de nombreuses opportunités d'emplois et d'entrepreneuriat.

« Avant cet atelier, je pensais que le climat se limitait à l'activisme ou à la sensibilisation. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il existe des métiers dans la négociation climatique, la gestion des projets carbone, la finance verte ou encore le conseil environnemental », a laissé entendre Roxanne Vanessa Ndedi, étudiante en économie de l'environnement, précisant que cette formation a permis de mieux comprendre comment les forêts et la biodiversité du Congo, véritables poumons écologiques de la planète, peuvent être valorisées dans les mécanismes de financement climatique.

Une jeunesse prête à relever le défi climatique

Passionné pour les marchés de carbone, l'écrivain militant écologiste et membre du MJEC, Boris Richinel Mboussa, loue, lui aussi cette initiative: « Cette formation m'a ouvert les yeux sur les possibilités de carrière offertes par le secteur climatique. On peut défendre l'environnement tout en construisant un avenir professionnel solide et durable. »

En effet, au-delà de l'aspect professionnel, les participants ont également acquis une meilleure compréhension des enjeux stratégiques liés au climat, à l'environnement et la biodiversité.

« Nous ne sommes pas ici seulement pour apprendre des concepts, mais pour nous préparer à négocier et à influencer les décisions qui concernent notre pays », a expliqué Hystorick Motondo, jeune congolais ayant participé à la COP 30 de Bélem, au Brésil.

La 2e édition des ateliers de formation des jeunes congolais sur les négociations climatiques internationales et la finance climatique doit sa réussite grâce à l'appui financier d'Aline France Etokabeka, marraine de la formation.

Son engagement a été salué par les participants, qui y voient un signal fort de confiance envers la jeunesse . « Le soutien de notre marraine montre que des personnalités influentes croient en notre potentiel et en notre capacité à jouer un rôle clé dans la gouvernance climatique », a témoigné la présidente de l'association Mwasi-Green Espoir Stine Lamy Somboko.

A travers cette deuxième édition, la jeunesse congolaise affirme clairement son ambition de jouer pleinement son rôle dans la gouvernance climatique nationale et internationale. Ainsi, mieux formée, plus organisée et consciente des opportunités professionnelles offertes par le secteur, cette jeunesse se positionne désormais comme un acteur incontournable du développement durable.

« Nous repartons de cet atelier avec des connaissances, mais surtout avec une vision : transformer les défis climatiques en opportunités d'emplois, d'innovation et de développement pour le Congo », a lâché Durand Ranova Ongoua, un participant venu de l'intérieur du pays.