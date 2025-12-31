Congo-Brazzaville: Solidarité - KMFAP célèbre Noël avec 120 orphelins au pays

Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de solidarité, l'Ambassade de l'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem, Chevaliers de Malte (KMFAP) en République du Congo a offert lundi 29 décembre un repas de Noël à 120 enfants orphelins issus de trois orphelinats de la capitale.

L'événement, qui marque la première action humanitaire de Lady Marie Mélanie WANDJI DJOMO Épse LEROY à la tête de la représentation de l'Ordre au Congo, s'est déroulé en présence de l'Ambassadeur du Cameroun au Congo ainsi que de représentants de chancelleries et d'organisations partenaires.

Dans son allocution, Lady Marie Mélanie WANDJI DJOMO a tenu à saluer le climat de paix qui prévaut en République du Congo, fruit de l'engagement constant du Président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

« L'engagement de Son Excellence le Président de la République en faveur des plus vulnérables n'est plus à démontrer. C'est dans ce climat de paix et de stabilité que nous pouvons mener nos actions humanitaires », a-t-elle déclaré.

S'adressant directement aux enfants présents, la Chargée d'Affaires de l'Ambassade KMFAP a voulu leur transmettre un message d'espoir et de réconfort : « Vous n'êtes pas seuls. L'Ordre KMFAP est là, à vos côtés, et nous continuerons à vous soutenir dans votre parcours de vie. Vous êtes l'avenir de ce pays, et nous croyons en vous. »

Des témoignages qui touchent les cœurs

Les moments les plus émouvants de cette journée sont venus des enfants eux-mêmes. Plusieurs d'entre eux ont partagé avec courage leur expérience d'orphelins et exprimé leur gratitude pour ce moment de joie partagée.

« Je n'ai plus mes parents, mais aujourd'hui, j'ai senti que j'avais une grande famille », a confié l'un des bénéficiaires, la voix chargée d'émotion. « Les cadeaux et le repas nous ont fait très plaisir, mais surtout, on nous a montré qu'on pensait à nous. »

Une autre jeune fille a ajouté : « C'est difficile d'être orphelin, surtout pendant les fêtes quand on voit les autres enfants avec leurs parents. Mais aujourd'hui, nous avons eu notre fête à nous, et c'était magnifique. »

Chaque enfant a reçu un cadeau de Noël en plus du repas festif, apportant sourires et moments de bonheur dans ces jeunes vies marquées par l'absence parentale. Sylvie Biyela, responsable de l'orphelinat Yamba Ngai, l'un des trois établissements partenaires de cette initiative, a exprimé sa profonde reconnaissance envers KMFAP.

« Ces enfants vivent des situations difficiles au quotidien. L'absence de leurs parents crée un vide que nous essayons de combler du mieux que nous pouvons », explique-t-elle. « Des actions comme celle menée aujourd'hui par KMFAP apportent un rayon de lumière dans leur vie. Elles leur montrent qu'ils comptent, qu'ils ont de la valeur, et que la société ne les oublie pas. Je remercie sincèrement Lady Mélanie et toute l'équipe de KMFAP pour ce beau geste », a-t-elle poursuivi avec émotion.

Une première action prometteuse

L'initiative s'inscrit dans les cinq axes stratégiques de KMFAP en Afrique centrale, qui incluent la santé, l'éducation, l'agriculture, le tourisme et les jumelages internationaux. Le soutien aux populations vulnérables, particulièrement les enfants, constitue une priorité majeure de l'Ordre.

Nommée il y a deux semaines seulement par Décret Magistral n°14/2025 du Grand Maître Son Altesse Éminentissime le Prince José, Lady Marie Mélanie WANDJI DJOMO a souhaité marquer le début de son mandat par une action concrète et symbolique, illustrant la devise de l'Ordre : « Servir les plus vulnérables, hier comme aujourd'hui, avec dignité et excellence. »

La présence de l'Ambassadeur du Cameroun et de représentants de diverses chancelleries témoigne de l'importance accordée par la communauté diplomatique à cette initiative et augure d'une collaboration fructueuse entre KMFAP et les partenaires institutionnels au Congo.

Cette première action humanitaire ouvre la voie à d'autres projets que l'Ambassade KMFAP entend déployer en République du Congo dans les mois à venir, renforçant ainsi une présence qui remonte à 1994, soit plus de 31 ans de coopération avec le pays.

La Fédération des Prieurés Autonomes de l'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem, Chevaliers de Malte (KMFAP) est un ordre historique de chevalerie à vocation humanitaire, jouissant du statut d'État Souverain en droit international.

Son action humanitaire repose sur deux piliers : FEMERAID International (assistance médicale d'urgence) et MALTA CROSS International (soutien financier aux programmes humanitaires).