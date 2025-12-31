Sénégal: Dakar et le FMI progressent vers un programme de coopération, rappelle Cheikh Diba

Dakar — Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a réitéré, mardi, à Dakar, la progression des négociations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) vers un nouveau programme de coopération.

"Il y a des évolutions positives avec le Fonds", a assuré M. Diba devant les députés réunis pour examiner et voter un projet de seconde loi de finances rectificative de l'année budgétaire en cours.

"Nous travaillons sereinement avec le Fonds monétaire international", a-t-il dit aux parlementaires, ajoutant que "les discussions se passent très bien".

Les deux parties s'entendent sur "la correction des données" financières et budgétaires du Sénégal, dont la dette du pays, a-t-il dit.

"En ce qui concerne la gestion active de la dette du Sénégal, a poursuivi le ministre des Finances et du Budget, ils (les fonctionnaires du FMI) sont en train d'examiner le travail que nous faisons avec eux, les propositions, les instruments, etc."

Le FMI et le ministère des Finances et du Budget attendent la prise de fonctions de la nouvelle cheffe de mission de cette institution financière pour le Sénégal, en janvier prochain, pour poursuivre les négociations, selon Cheikh Diba.

"Nous espérons arriver très rapidement à un programme [de coopération] avec le Fonds monétaire international", a-t-il insisté.

Le FMI et le gouvernement du Sénégal mènent des négociations depuis plusieurs mois, après que les autorités sénégalaises actuelles ont signalé une détérioration des finances publiques du pays.

Elles ont dénoncé la publication de "données erronées" par les ex-dirigeants du pays, entre 2019 et 2023, ce que l'ex-président de la République, Macky Sall, a catégoriquement nié.

Le FMI attend la fin des négociations sur les données budgétaires et financières du Sénégal pour entamer avec lui une nouvelle coopération.