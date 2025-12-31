Dakar — Les syndicats représentant les travailleurs de la Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique) réclament "l'application immédiate" de l'accord d'entreprise signée avec leur ancienne direction, un texte dont l'application a été suspendue il y a quelques mois.

Des agents de la RTS, arborant des brassards rouges, ont tenu lundi un point de presse pour dénoncer cette décision, à l'appel du Syndicat des professionnels de l'audiovisuel public (SYNAP) et de la section SYNPICS, le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal.

L'accord d'entreprise en question, signé le 29 mars 2024 par l'ancienne direction, avait été suspendu peu après la prise de fonction de l'actuel directeur général, Pape Alé Niang.

M. Niang a invoqué l'absence de couverture budgétaire et de textes réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre, son coût annuel étant estimé à environ 1,8 milliard de francs CFA.

Prenant la parole à cette occasion, au nom des deux syndicats, Alioune Badara Kane, chargé des revendications, a dénoncé la décision de l'actuelle direction de suspendre l'application de cet accord d'entreprise, se traduisant par "une réduction brutale des salaires".

Les travailleurs de la RTS continuent selon lui de percevoir des salaires calculés sur la base d'un coût de la vie datant de 2005, l'accord d'entreprise les régissant actuellement n'ayant pas été renégocié "depuis plus de vingt ans".

Les syndicats ont alerté concernant le climat social au sein de l'entreprise, évoquant "une détresse morale chez de nombreux agents, confrontés à des difficultés financières", provoquées par des engagements bancaires contractés sur la base des rémunérations antérieures.

Le SYNAP et le SYNPICS assurent qu'ils resteront mobilisés jusqu'à ce que la direction prenne de nouveau en compte l'accord d'entreprise suspendu.

Le DG de la RTS, réagissant aux griefs formulés par les syndicalistes, a assuré de sa "ferme volonté de poursuivre la mise en oeuvre des réformes déjà entreprises pour asseoir un service public de l'audiovisuel digne de ce nom".

Concernant l'accord d'entreprise dont l'application est réclamée par les syndicalistes, il a signalé qu'il était adossé au décret d'application du Code de la presse accordant des avantages financiers à l'Éditeur public national de la communication représenté par la RTS.

Ce décret signé par l'ancien président Macky Sall et daté du 27 mars 2024 "reste à ce jour en suspens" puisque l'arrêté interministériel fixant les modalités de son versement n'ayant pas encore été pris par "les autorités compétentes", souligne le DG de la RTS dans un communiqué.

Selon Pape Alé Niang, "aucune couverture budgétaire n'ayant été garantie pour supporter [...]" l'impact de cet accord d'entreprise, il "a été suspendu, en attendant l'effectivité dudit décret".

"En ce qui concerne les avances, fonds communs et autres avantages accordés au personnel suivant les textes en vigueur", il dit mettre "quiconque au défi de prouver l'existence d'impayé [...]" depuis sa prise de fonction.

"Sur l'apurement du passif social, les efforts entrepris, depuis ma prise de fonction, seront communiqués au tout prochain conseil d'administration et rendus publics ensuite, en cas de besoin", a conclu le DG de la RTS.