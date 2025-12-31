Sénégal: Sokone - Lancement d'une association pour appuyer les initiatives communautaires de développement

30 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sokone — L'Association des ressortissants de Sokone pour sa reconnaissance économique et socioculturelle (ARSRES) lancée mardi, vise à appuyer les communautés dans la recherche d'initiatives et de pratiques alternatives de développement, a indiqué son vice-président, Saliou Gningue

"Nous voulons soutenir le développement de Sokone en travaillant avec toutes les couches de la communauté. Il s'agira de prendre ensemble des initiatives pour soutenir le développement de notre ville", a-t-il dit.

Le maire de la commune Abdou Latif Coulibaly et plusieurs ressortissants de Sokone ont assisté à la cérémonie de lancement de cette structure.

"Nous sommes des natifs de Sokone et cette ville nous a tout donné. A notre tour, d'accompagner sa jeunesse et ses structures scolaires et de santé entres autres", a souligné M. Gningue

Les ressortissants de Sokone ont déjà procédé à plusieurs réalisations, notamment la réfection de l'imagerie du Centre de santé, des dons en équipement et en alimentation pour les lieux de culte et des écoles, selon Saliou Gningue.

