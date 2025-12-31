Afrique: CAN 2025 - Contre le Bénin, Pape Thiaw opère cinq changements dans son onze de départ

Tanger (Maroc) — Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a procédé à cinq changements dans son onze de départ pour la troisième sortie des Lions dans le groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, face au Bénin ce mardi à Tanger.

Pour ce troisième match, décisif dans la course à la première place du groupe D, Pape Thiaw a opté pour un système de 5-3-3, en apportant des retouches dans tous les compartiments du jeu.

En défense, Abdoulaye Seck et El Hadji Malick Diouf ont été préférés à la paire axiale Moussa Niakhaté et Ismail Jakobs. Le technicien sénégalais a également choisi de densifier son milieu de terrain en alignant trois joueurs, avec Pape Matar Sarr et Lamine Camara, mais sans Pape Gueye. Idrissa Gana Gueye, irréprochable depuis le début du tournoi, reste en sentinelle dans le dispositif.

En attaque, Habib Diallo a été titularisé pour la première fois depuis le début de la CAN, tandis que Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr, titulaires lors des deux premières rencontres, ont débuté sur le banc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le onze de départ du Sénégal est composé de :

Édouard Mendy ; Kalidou Koulibaly (capitaine), Abdoulaye Seck, Krépin Diatta, El Hadji Malick Diouf ; Idrissa Gana Guèye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara ; Iliman Ndiaye, Sadio Mané et Habib Diallo.