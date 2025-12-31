Sénégal: Les députés adoptent un projet de seconde loi de finances rectificative

30 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les députés ont adopté, mardi, à une confortable majorité, le projet de seconde loi de finances rectificative (LFR) pour l'année budgétaire en cours.

L'élaboration de ce projet de loi est la preuve de la volonté du gouvernement de gérer avec rigueur et transparence les finances publiques, a dit le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

La seconde LFR "n'est pas seulement un instrument technique mais une manifestation de l'engagement de l'État à rendre compte avec rigueur et transparence de la gestion des ressources publiques", a-t-il affirmé en défendant le projet de loi devant les parlementaires.

Le gouvernement a fixé le montant des recettes de cette loi de finances rectificative à 4 531,1 milliards de francs CFA. Le montant des dépenses est de 6 227,0 milliards.

Plusieurs députés, ceux du groupe Pastef (majorité) notamment, considèrent que l'examen du projet de loi de finances en procédure d'urgence ne procède d'aucune violation des règles budgétaires.

D'autres députés ont regretté l'examen d'une loi de finances "si importante" en procédure d'urgence.

"Le délai imparti était insuffisant pour permettre un examen approfondi de ce second projet de loi de finances rectificative", a argué Aïssata Tall Sall, membre du groupe Takku Wallu Sénégal.

Le remaniement ministériel du 6 septembre dernier a entraîné une perturbation de l'architecture institutionnelle, ce qui oblige les pouvoirs publics à prendre de nouvelles mesures budgétaires, a dit M. Diba en guise de justification de la seconde LFR.

"Des décrets d'avance ont été pris pour [satisfaire] des besoins urgents", a-t-il fait valoir lors du débat parlementaire précédant le vote du projet de loi.

