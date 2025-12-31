Afrique: CAN 2025 - 'La solidarité de l'équipe a été déterminante', Abdoulaye Seck

30 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — Le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal, Abdoulaye Seck, désigné homme du match face au Bénin, a estimé mardi à Tanger que la solidarité de ses coéquipiers dans les dernières minutes, malgré l'infériorité numérique, a été déterminante dans la victoire des Lions.

Le Sénégal a été réduit à dix après l'expulsion de son capitaine, Kalidou Koulibaly, à la 71e mn.

"Je pense que ce sont les dernières minutes, en infériorité numérique, où nous nous sommes montrés solidaires et solides, qui ont fait la différence dans ce match. C'était une rencontre difficile. Nous savions que ce serait compliqué. Mais nous sommes restés concentrés jusqu'à la fin", a-t-il déclaré en conférence de presse d'après match.

Auteur de l'ouverture du score (38e mn), le joueur du Maccabi Haïfa (Israël) s'est dit heureux d'inscrire un but pour son premier match à la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Abdoulaye Seck a ainsi réédité son exploit de l'édition 2023 à Abidjan, où il avait déjà marqué contre la Guinée, pour sa première titularisation, lors de la phase de poules.

