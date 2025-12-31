Soudan: Cabinet - Bonnes nouvelles du budget 2026 figurent les salaires, les pensions et l'assurance sanitaire

Le Secrétaire Général du Conseil des Ministres, Ali Mohamed Ali, a dévoilé les principales caractéristiques et les bonnes nouvelles du budget 2026, qui a été approuvé aujourd'hui par le Conseil des Ministres.

Il a précisé que ce budget inclut une augmentation des salaires et des pensions, la fourniture de services de base dans les États affectés par la guerre en matière de l'eau, de l'électricité, de la santé et de l'éducation, ainsi que l'élargissement de cercle des services sanitaires , ainsi que l'élargissement de la base des recettes par l'expansion horizontale, sans imposer de charges fiscales aux citoyens et à créer un environnement propice au retour des citoyens.

Il a dit dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion du Conseil des Ministres aujourd'hui présidée par Dr Kamel Idris, président du Conseil, que les indicateurs macroéconomiques indiquent des prévisions de stabilité économique relative, basées sur un certain nombre de réformes économiques structurelles qui ont commencé à être mises en oeuvre en 2025, où un taux de croissance du produit intérieur brut d'environ de 9 % est prévu d'être réalisé. Le taux d'inflation moyen devrait également baisser à 65 % en 2026, ce que le Premier Ministre a qualifié de miracle économique.