L'atelier de validation du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030 s'est tenue dans un contexte stratégique majeur pour l'avenir économique et social du Gabon.

Ce document de planification, appelé à structurer les politiques publiques des prochaines années, devrait en principe reposer sur une approche inclusive, participative et représentative de toutes les forces vives de la Nation.

Or, force est de constater que, sur la base de plusieurs observations recueillies, le Ministère en charge de la Jeunesse ainsi que les Organisations de Jeunesse ne sembleraient pas avoir été suffisamment associés à l'ensemble du processus ayant conduit à l'élaboration et à la validation du PNCD 2026-2030. Une situation qui soulèverait des interrogations légitimes, dans un pays où les jeunes représentent environ 70 % de la population.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, Leader Jeunesse et Expert sur les questions de Promotion de l'Emploi des Jeunes, Certifié OIT, cette absence relative de la jeunesse dans un processus aussi structurant pourrait poser un véritable défi en matière d'appropriation et de mise en œuvre du Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Lorsque la jeunesse n'est pas pleinement impliquée en amont d'un processus stratégique, il devient difficile de lui demander, par la suite, de s'approprier les orientations, les priorités et les sacrifices qu'implique un Plan National de Développement », fait-il observer.

En effet, le PNCD 2026-2030 est censé reposer sur plusieurs étapes clés, notamment la collecte des données, les diagnostics sectoriels, la définition des priorités, les arbitrages stratégiques, ainsi que la formulation de propositions concrètes en matière de croissance, d'emplois et de transformation structurelle de l'économie. Autant d'étapes où la contribution des jeunes, à la fois comme bénéficiaires et comme acteurs du développement, apparaîtrait essentielle.

Emmanuel Obakamba Ombana, note avec insistance que l'absence ou la faible implication des organisations de jeunesse dans ces différentes phases pourrait créer un décalage entre les ambitions affichées du PNCD et les réalités vécues par les jeunes sur le terrain, notamment en matière d'employabilité, d'entrepreneuriat, de formation professionnelle, d'innovation et d'inclusion économique.

« Les jeunes ne devraient pas être considérés uniquement comme des bénéficiaires passifs des politiques publiques, mais comme des co-constructeurs des solutions, capables de contribuer à l'analyse des problèmes, à l'identification des opportunités et à la définition de réponses adaptées aux réalités locales », soutient-il.

Dans un contexte marqué par des défis majeurs tels que le chômage des jeunes qui osciller entre 36% et 40%, la transition économique, la diversification des sources de croissance et la transformation des chaînes de valeur productives, l'implication effective de la jeunesse dans le PNCD 2026-2030 pourrait pourtant constituer un levier stratégique pour garantir la réussite du Plan.

À ce titre, plusieurs acteurs de la société civile estimeraient qu'une meilleure inclusion institutionnelle du Ministère de la Jeunesse, du Conseil National de la Jeunesse et des Organisations de Jeunesse permettrait non seulement d'enrichir le contenu du PNCD, mais aussi de renforcer sa légitimité sociale et son impact réel sur le terrain.

L'atelier de validation du PNCD 2026-2030 pourrait ainsi représenter une opportunité pour réinterroger les mécanismes de participation, corriger les insuffisances observées et poser les bases d'un dialogue plus structuré entre l'État et la jeunesse, dans l'intérêt d'un développement réellement inclusif, durable et partagé.

Et comme le rappelait Emmanuel Obakamba Ombana, « on ne peut pas construire l'avenir d'un pays sans ceux qui en constituent la majorité et qui en porteront la charge demain ». Même si, la jeunesse a été peu intégrée dans cette phase, il n'en demeure pas moins que le Plan d'Action Opérationnel reste une fenêtre de correction, afin de réellement impliquer les jeunes.