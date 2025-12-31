Gabon: La transition politique est officiellement terminée, les nouvelles institutions sont en place

31 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Yves-Laurent Goma

la transition politique est officiellement terminée au Gabon. Toutes les institutions transitoires mises en place par les militaires, après leur coup d'État du 30 août 2023 qui avait mis fin à plus d'un demi-siècle de pouvoir de la famille Bongo, ont été remplacées après les élections ou par décret présidentiel. Á la fin de ce mois de décembre, il n'y a plus une institution de transition dans le pays. Le chronogramme de sortie de la transition annoncé a donc été respecté.

La fin de la transition avait été amorcée avec l'élection présidentielle du 12 avril dernier au Gabon. Vainqueur de ce scrutin, Brice Clotaire Oligui Nguema n'est plus appelé président de la Transition à l'issue de sa prestation de serment le 3 mai dernier.

Le CTRI, l'organe militaire qui dirigeait le pays après le coup d'État a été dissout. Les militaires renvoyés dans les casernes. Le chronogramme de sortie de la Transition avait prévu des élections législatives et locales. Celles-ci ont eu lieu en octobre et novembre. Ces scrutins ont fermé la parenthèse du parlement de transition.

Les deux dernières institutions issues du coup d'État qui étaient encore en place étaient la Cour constitutionnelle et le Conseil économique et social. Un décret présidentiel a nommé les dirigeants de ces institutions les 25 et 26 décembre derniers.

L'ex-pouvoir militaire dit avoir respecté son engagement de rendre le pouvoir aux civils dans un délai de deux ans. Pour leur part, les opposants accusent les militaires de n'avoir pas reformé les institutions comme promis et de perpétuer l'ancien régime.

