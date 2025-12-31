Congo-Brazzaville: Sassou Nguesso investi candidat par son parti à la présidentielle de 2026

Au Congo-Brazzaville, les 3 000 participants au sixième congrès du Parti congolais du travail au pouvoir (PCT), ont investi le 30 décembre au soir, le président Denis Sassou Nguesso, 82 ans et plus de 40 années cumulées de pouvoir, comme le candidat à la présidentielle prévu en mars 2026.

Denis Sassou Nguesso a été désigné, sans surprise, à l'unanimité candidat du Parti congolais du travail au pouvoir (PCT) à la présidentielle de mars prochain au Congo-Brazzaville. Un choix salué part Christ Dufort Mambiki Bakissi, congressiste. « Aujourd'hui, c'est un candidat qui fait l'unanimité au Congo. C'est le garant de la paix au Congo. En dehors de Sassou Nguesso, nous ne voyons plus quelqu'un d'autre qui puisse diriger le Congo, parce que le président Denis Sassou Nguesso, depuis qu'il est là, a apporté un climat de stabilité au Congo, un climat de paix », a-t-il justifié.

Un point de vue qui est loin d'être partagé par l'opposant Clément Mierassa. « L'analyse est que c'est le maintien coûte que coûte du Parti congolais du travail au pouvoir. Et je peux ajouter que les conditions pour la tenue d'une élection libre en 2026 ne sont pas réunies. Je dis que c'est un moment triste pour le Congo. Nous sommmes dans le reniement de la constitution ».

Par ailleurs, le congrès n'a pas pu trouver un consensus sur la désignation d'un nouveau secrétaire général du parti, ni sur les noms des membres devant composer le bureau politique et le comité central. Celui-ci prend définitivement fin, ce mercredi 31 décembre.