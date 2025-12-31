Togo: Début des indemnisations à Kpomé et Dalavé

Les pouvoirs publics ont enclenché mardi le processus d'indemnisation des populations touchées par l'expropriation de terres dans les localités de Kpomé et Dalavé, dans la préfecture de Zio (région Maritime).

Le coup d'envoi a été donné en présence du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie coutumière, Awate Hodabalo, qui a procédé à la remise des premiers chèques aux bénéficiaires.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la constitution et de l'extension d'une réserve foncière spéciale de 2 505 hectares, destinée à la réalisation de travaux d'utilité publique. L'objectif est de créer un cadre propice à la mise en œuvre de projets structurants à fort impact social et économique.

Dans la préfecture de Zio, environ 2 700 personnes sont concernées par ces indemnisations, menées dans le respect des droits de propriété foncière conformément aux textes en vigueur. Pour les autorités, cette démarche traduit une volonté affirmée de préserver la cohésion sociale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« À travers ces opérations d'indemnisation, les pouvoirs publics réaffirment leur engagement en faveur de la justice sociale et de la paix durable, tout en posant les bases d'un développement harmonieux au profit des populations », a indiqué le ministre. À terme, les localités de Kpomé et Dalavé devraient accueillir d'importantes infrastructures sociales, appelées à contribuer au développement durable du pays.