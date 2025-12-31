Afrique: L'Ouganda se bat pour sa survie à la CAN 2025, le Nigeria en redemande

Le Complexe Sportif de Fès accueillera un match crucial du Groupe C opposant l'Ouganda au Nigeria, avec une place en huitièmes de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en jeu. Le coup d'envoi est prévu à 17h00 heure locale (16h00 GMT).

Ce match ne représente que la deuxième rencontre de l'histoire entre l'Ouganda et le Nigeria en phase finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, ajoutant une importance supplémentaire à une confrontation déjà cruciale. Leur seul précédent face-à-face en CAN remonte aux demi-finales de l'édition 1978, où l'Ouganda s'était imposé 2-1.

Abdulla Nasur a ouvert le score pour l'Ouganda dès la 11e minute, avant que Martins Eyo n'égalise pour le Nigeria à la 54e. Phillip Omondi a ensuite marqué le but décisif à peine quatre minutes plus tard, qualifiant ainsi l'Ouganda.

Le Nigeria aborde ce match en grand favori, ayant déjà assuré sa qualification avec deux victoires en deux matchs de poule. L'Ouganda, quant à lui, occupe la troisième place du groupe avec seulement un point en deux rencontres et doit impérativement s'imposer pour garder ses chances dans la compétition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la veille de ce match décisif, les représentants du pays ont partagé leurs impressions lors de l'événement d'avant-match.

Déclarations avant-match :

Paul Put - Entraîneur de l'Ouganda

« Nous affrontons une très bonne équipe -- finaliste de la dernière édition-- qui a une nouvelle fois démontré sa qualité. Mais nous jouons contre le Nigeria, et nous savons exactement pourquoi nous sommes là. Si nous voulons changer notre situation, nous devons obtenir un bon résultat. Nous n'avons pas d'autre option. J'espère que les joueurs donneront le meilleur d'eux-mêmes demain. Ce sera dur, ce sera difficile, mais à ce niveau, tout reste possible.

Cela me donne confiance car je pense que nous avons joué un très bon match. Malheureusement, nous n'avons pas pu gagner, mais cela laisse tout de même une bonne impression. Pour affronter le Nigeria, il faut quitter le terrain avec confiance -- parce que si vous ne l'êtes pas, cela devient très compliqué. La performance était bonne, la mentalité était bonne et l'engagement était bon. Je pense que les joueurs seront au même niveau que celui affiché contre la Tanzanie. Nous abordons ce match en toute confiance. »

Jordan Obita - Milieu de terrain ougandais

« Affronter le Nigeria est une très belle opportunité. En tant que joueurs, c'est notre rêve de jouer contre les meilleurs... Nous donnerons le maximum pour avoir une chance de décrocher un résultat et améliorer nos chances de qualification. Nous connaissons les attentes placées en nous ici et dans notre pays, alors nous ferons tout pour ne pas décevoir. »

Éric Sékou Chelle - Sélectionneur du Nigeria

« Bien sûr, comme je l'ai dit, il faut son moment dans le match, mais le football est imprévisible. Quand une occasion se présente, il est crucial de la saisir. Nous savons que nous ne créerons pas dix occasions dans ce match, alors parfois, une seule doit suffire à décider de l'issue. Nous verrons comment ça se passe, nous allons essayer, et nous irons jouer à fond. Je pense que tous les joueurs savent qu'il faut y croire, et je suis convaincu qu'ils feront exactement ça. »

Wilfred Ndidi - Le capitaine du Nigeria

« Je me sens vraiment privilégié d'être ici et de faire partie de cette équipe -- c'est une noble cause. Je donne toujours le meilleur de moi-même pour l'équipe. Chaque joueur rêve de porter les couleurs nationales, et même les plus jeunes nous prennent pour modèles. J'étais comme eux, admirant les grands joueurs en rouge. Être ici est un véritable honneur, et je suis profondément fier d'en faire partie. »

Nous avons une faim de jeu et l'envie de gagner. Chaque membre de l'équipe connaît l'importance de ce match, et nous sommes prêts à tout donner sur le terrain.

STATISTIQUES DU MATCH - Ouganda contre Nigeria

L'Ouganda a connu des difficultés lors de cette édition, débutant le tournoi par une défaite 1-0 contre la Tunisie avant d'accrocher la Tanzanie sur le score de 1-1. Ses deux buts marqués à la CAN 2025 ont tous été inscrits par des remplaçants -- Denis Omedi face à la Tunisie et Uche Ikpeazu contre la Tanzanie. Omedi a participé aux deux réalisations, avec un but et une passe décisive, tandis qu'Allan Okello a tenté cinq frappes contre la Tanzanie, un record pour un joueur ougandais sur un seul match dans cette compétition. Malgré des occasions créées, l'Ouganda a encaissé quatre buts sur seulement sept tirs cadrés subis et n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches en CAN.

À l'inverse, le Nigeria s'est déjà qualifié grâce à ses victoires lors de ses deux premiers matchs de groupe contre la Tanzanie et la Tunisie. Les Super Eagles ont marqué dans chacun de leurs neuf derniers matchs de CAN et visent une victoire dans les trois rencontres de poule, une performance qu'ils n'ont plus réalisée depuis 2021.

Victor Osimhen a marqué son deuxième but de la CAN, sur une passe décisive d'Ademola Lookman, qui a désormais participé à trois réalisations au total. Avec 16 participations consécutives en phase finale de la CAN, le Nigeria reste l'équipe la plus régulière du tournoi et aborde ce match en grand favori.

Dans les confrontations directes, l'Ouganda possède un léger avantage avec quatre victoires contre deux pour le Nigeria, tandis que deux matchs se sont soldés par un match nul. L'Ouganda reste invaincu lors de ses trois derniers face-à-face contre le Nigeria (2 victoires, 1 nul), même si l'expérience et la qualité des Super Eagles devraient représenter un défi de taille.