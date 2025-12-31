Afrique: Sénégal-Bénin - L'ambition face à la conviction dans un choc décisif du Groupe D

La qualification pour les huitièmes de finale est l'enjeu central lorsque le Sénégal et le Bénin s'affrontent pour leur dernier match du Groupe D de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.

Cette rencontre, prévue mardi soir au Grand Stade de Tanger, oppose l'une des équipes favorites du tournoi à un Bénin porté par la confiance, la conviction et une dynamique positive.

Le Sénégal aborde ce match avec quatre points en deux rencontres, après un début de compétition tonitruant face au Botswana (3-0) suivi d'un match nul contre la RD Congo.

Le Bénin, quant à lui, a relancé son tournoi après une défaite initiale face aux Congolais, en s'offrant une première victoire historique en phase de poules de CAN contre les Botswanais, remportée en temps réglementaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour les Lions de la Téranga, l'équation est simple : un nul suffirait à valider leur billet pour la phase à élimination directe, tandis qu'une victoire leur assurerait la première place du groupe.

Pour les Écureuils, les enjeux sont encore plus cruciaux : une victoire les qualifierait directement, tandis qu'un partage des points pourrait également s'avérer suffisant selon les résultats parallèles.

Sénégal : favoris concentrés, pas complaisants

Malgré leur statut, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a veillé à tempérer les attentes, insistant à plusieurs reprises sur l'humilité et l'exécution plutôt que sur la réputation.

« Maintenant, c'est à nous d'être plus tranchants et plus déterminés pour décrocher cette victoire, qui compte tant pour nous », a déclaré Thiaw à la veille du match.

« Nous assumons d'être parmi les favoris, mais c'est la CAN. Les matchs se gagnent sur le terrain. Nous devons respecter nos adversaires et rester humbles. »

Les Lions de la Teranga ont bâti leur récent succès en CAN sur une solidité défensive et un contrôle du jeu. Ils sont invaincus depuis neuf matchs consécutifs en phase de groupes de la CAN et n'ont encaissé que sept buts lors de leurs 21 derniers matches dans la compétition -- une série remarquable qui souligne leur régularité à ce niveau.

L'atout offensif du Sénégal reste incarné par Sadio Mané, dont l'égalisateur contre la RD Congo a porté son total à 10 buts en cinq participations à la CAN. Sa présence, associée à la domination au milieu de terrain et à l'équilibre défensif des Lions, en fait l'une des équipes les plus complètes au Maroc.

Le défenseur Moussa Niakhaté a repris les mots de prudence de son entraîneur, soulignant les progrès et la discipline du Bénin.

« Le Bénin est une très bonne équipe. Nous avons analysé leurs matchs », a déclaré Niakhaté.

« Ils ont très bien joué contre la RD Congo et battu le Botswana. S'ils sont là, ce n'est pas un hasard. Nous devrons gérer les détails et rester pleinement concentrés. »

Bénin : confiance, conviction et rien à perdre

Le camp béninois vit une pression différente -- une pression portée par l'opportunité plutôt que par l'attente. Le capitaine Steve Mounié est convaincu que son équipe a mérité le droit d'aborder ce match sans crainte.

« L'état d'esprit est très positif, a déclaré Mounié. Nous pouvons finir premier ou deuxième de ce groupe, alors oui, nous allons jouer ce match pour tenter de le gagner. Le Sénégal est une grande équipe, mais le football reste le football. »

L'attaquant a été au coeur du renouveau du Bénin, délivrant une passe décisive pour Yohan Roche contre le Botswana -- sa première implication dans un but à cette CAN. Mounié compte désormais quatre participations aux buts lors de ses cinq derniers matches internationaux, soulignant son influence grandissante.

L'entraîneur principal Gernot Rohr a fait preuve d'un mélange de pragmatisme et d'ambition. Tout en reconnaissant la puissance offensive du Sénégal, il insiste sur l'importance de l'organisation défensive et de l'effort collectif.

"La priorité est d'être bien organisé défensivement face à des attaquants de haut niveau", a expliqué Rohr. "Mais nous ne voulons pas seulement défendre. Nous voulons être soudés, combattifs et saisir nos opportunités, notamment sur les contres ou les coups de pied arrêtés."

Les récentes statistiques défensives du Bénin confortent cette approche. Les Écureuils ont conservé leur cage inviolée lors de trois de leurs quatre derniers matchs de phase de groupes à la CAN. Face au Botswana, ils n'ont concédé qu'un seul tir cadré, leur meilleure performance défensive en match de CAN depuis que ces statistiques sont enregistrées.

Ce qu'ils ont déclaré

Pape Thiaw - Sélectionneur du Sénégal :

« Nous ne devons rien tenir pour acquis. Si nous respectons notre plan de jeu et donnons tout, nous avons toutes nos chances de l'emporter. C'est un match très important. »

Moussa Niakhaté - Défenseur du Sénégal :

« Nous avons un immense respect pour le Bénin. La discipline, la vigilance et la concentration seront décisives. »

Steve Mounié - Capitaine du Bénin :

« Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. En football, tout est possible, et les coups de pied arrêtés peuvent tout changer. »

Gernot Rohr - Sélectionneur du Bénin :

« Un match nul serait déjà un très bon résultat, mais si nous pouvons marquer, ce sera encore mieux. Nous y croyons. »

Statistique d'avant-match

Le Sénégal est invaincu depuis huit matches face au Bénin (6 victoires, 2 nuls) et a marqué à chaque confrontation entre les deux équipes. Leur seul affrontement en CAN remonte aux quarts de finale de l'édition 2019, où le Sénégal s'était imposé 1-0 grâce à un but d'Idrissa Gueye en seconde mi-temps.