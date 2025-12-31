Togo: Edoh et le MMLK veulent voir Faure passer de la parole à l'acte en libérant 'aussi' les détenus d'opinion

document

La voix des sans voix élève la voix et souhaite une seule chose principalement au PC (Président du Conseil), Faure Gnassingbé au moment où nous sommes en train de passer de l'année 2025 à 2026. Ce vœu est formulé dans un message intitulé, Le Mouvement Martin Luther King plaide pour la libération des détenus d'opinion. Lisez !

MESSAGE DU NOUVEL AN AU PRESIDENT DU CONSEIL :Le Mouvement Martin Luther King plaide pour la libération des détenus d'opinion

Monsieur le Président du Conseil,

Lors de votre discours sur l'état de la Nation, prononcé le 2 décembre 2025 devant le Parlement, vous avez inscrit l'action publique dans une perspective d'équité, de justice, de cohésion et de responsabilité institutionnelle. Vous avez également affirmé votre volonté de promouvoir une République proche des citoyens, attachée à la dignité humaine et soucieuse de renforcer l'État de droit.

Au cours de cette allocution, vous avez instruit le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, de procéder au recensement des détenus ayant presque épuisé leurs peines, des détenus âgés, des détenus malades, ainsi que d'autres catégories, en vue de leur élargissement. À l'heure où votre message de Nouvel An est attendu par les populations togolaises, le Mouvement Martin Luther King espère que cette décision sera prochainement entérinée, afin que ces compatriotes puissent retrouver leurs familles et y célébrer les fêtes de fin d'année.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente démarche, placée sous le signe de l'apaisement national et de la restauration d'un climat de confiance. Conformément aux principes que vous avez rappelés dans votre discours -- justice, équité, inclusion, proximité et humanité -- nous plaidons pour la libération des détenus d'opinion, notamment des jeunes arrêtés pour avoir manifesté contre la faim, ainsi que d'autres personnes se trouvant dans la même situation.

*Monsieur le Président du Conseil, nous sommes convaincus que vous détenez la clé de leur libération. Une telle décision, loin d'être un acte de laxisme, vous grandirait davantage encore.* Elle serait pleinement cohérente avec votre orientation en faveur d'une République d'équité, de justice et de cohésion, et constituerait un signal fort en faveur de la réconciliation nationale. Elle contribuerait à rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions, à encourager le dialogue et à consolider durablement l'unité nationale que vous appelez de vos voeux.

Dans cet esprit, le Mouvement Martin Luther King vous prie de bien vouloir accorder une attention particulière à ce plaidoyer, dans l'intérêt supérieur de la paix et de la stabilité sociale.

Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil, l'expression de notre très haute considération.

_Lomé le 29 décembre 2025_

Le Mouvement Martin Luther King (MMLK - LA VOIX DES SANS VOIX)