Afrique: Le pays a Dubaï - FOGECA mène une suicidaire opération de lavage à grande eau du « fugitif » Mohamed DIENG, 1XBET (Confidentiel Afrique)

30 Décembre 2025
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Hugues Desormaux

Après un chamboulement presque inattendu à Malabo (capitale de la Guinée Équatoriale) où devait se tenir le forum du FOGECA en marge du sommet de l'Union africaine, Dubai a pris le relais pour jouer au métronome. Le fringant Amadou Diagne rebat les cartes. Une grosse opération de charme pour laver à grande eau le « fugitif » Mohamed Dieng, patron de 1XBET.

Dans l'antre d'un grand hôtel dubaïote doré de marbre, le raout du FOGECA s'est tenu devant un parterre de convives » éblouis » par la splendeur de l'événement. Mais tout est en parti en viril, contre attente, au fur et à mesure que le forum battait son plein.

Les béquilles ont changé de couleurs. Amadou Diagne qui tenait entre ses mains son forum a viré, brusquement 100 à l'heure. Un speech mal « codé » ergotent certains. Une véritable opération de communication en faveur du » fugitif » Mohamed Dieng, patron de 1 XBET, mêlé dans une affaire politico- judiciaire au Sénégal, vit reclus dans un cossu palace à Dubai depuis sa sortie du pays. Un invité de « trop ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dubai FOGECA, faisant passer l'adresse de son fondateur Amadou Diagne, dans une ivresse débordante, se déshabille et lave à grande eau le jeune entrepreneur Mohamed DIENG 1 XBET. » C'était plus une opération de charme et de publicité à un entrepreneur en contentieux judiciaire avec un ancien dignitaire du régime Macky SALL.

La quintessence du forum s'est édulcorée » glisse un habitué des raouts de FOGECA. Amadou Diagne piégé par ses mots pouvait éviter ce glissement qui l'éloigne des « codes » de l'événement.

Entre bling- bling ostentatoire, grands fours servis à satiété et largesses rubis sur ongle du bienfaiteur Mohamed Dieng à une catégorie de » VIP » venues du Sénégal, Dubai a » grillé » les balises d'un FOGECA étincelant.

Lire l'article original sur Confidentiel Afrique.

Tagged:
Copyright © 2025 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.