Après un chamboulement presque inattendu à Malabo (capitale de la Guinée Équatoriale) où devait se tenir le forum du FOGECA en marge du sommet de l'Union africaine, Dubai a pris le relais pour jouer au métronome. Le fringant Amadou Diagne rebat les cartes. Une grosse opération de charme pour laver à grande eau le « fugitif » Mohamed Dieng, patron de 1XBET.

Dans l'antre d'un grand hôtel dubaïote doré de marbre, le raout du FOGECA s'est tenu devant un parterre de convives » éblouis » par la splendeur de l'événement. Mais tout est en parti en viril, contre attente, au fur et à mesure que le forum battait son plein.

Les béquilles ont changé de couleurs. Amadou Diagne qui tenait entre ses mains son forum a viré, brusquement 100 à l'heure. Un speech mal « codé » ergotent certains. Une véritable opération de communication en faveur du » fugitif » Mohamed Dieng, patron de 1 XBET, mêlé dans une affaire politico- judiciaire au Sénégal, vit reclus dans un cossu palace à Dubai depuis sa sortie du pays. Un invité de « trop ».

Dubai FOGECA, faisant passer l'adresse de son fondateur Amadou Diagne, dans une ivresse débordante, se déshabille et lave à grande eau le jeune entrepreneur Mohamed DIENG 1 XBET. » C'était plus une opération de charme et de publicité à un entrepreneur en contentieux judiciaire avec un ancien dignitaire du régime Macky SALL.

La quintessence du forum s'est édulcorée » glisse un habitué des raouts de FOGECA. Amadou Diagne piégé par ses mots pouvait éviter ce glissement qui l'éloigne des « codes » de l'événement.

Entre bling- bling ostentatoire, grands fours servis à satiété et largesses rubis sur ongle du bienfaiteur Mohamed Dieng à une catégorie de » VIP » venues du Sénégal, Dubai a » grillé » les balises d'un FOGECA étincelant.